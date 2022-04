Liga MX: Alan Mozo sí viajará con Pumas para la final de vuelta de Concachampions

México.- En las últimas horas los Pumas han intentado por todos los medios darle la mejor atención a Alan Mozo para que su recuperación sea lo más pronto posible y pueda jugar la final de vuelta de la Concachampions. De acuerdo con los reportes médicos que se han revelado de la lesión del jugador su diagnostico es que tiene un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, y aún sabiendo eso no se desaniman e incluso han confirmado que sí viajará a Seattle por si puede jugar.

De acuerdo con algunos reportes de TUDN, en Pumas las esperanzas están puestas todas en poder recuperar al lateral para la final, sabe Andrés Lillini que ha sido de sus mejores jugadores de la temporada, en especial en Concachampions por lo que es un elemento sumamente importante, pero que en caso de no poder jugar aún así estará haciendo el viaje para estar con el equipo.

Lo que sí se ha confirmado es que Alan Mozo no jugará el partido de este domingo ante Pachuca, el tiempo fue muy poco, además de que no quieren arriesgarlo a que sea un golpe más fuerte. Por ello esperarán hasta el último momento para saber si podrá o no jugar. En el juego de Liga MX su lugar podría ser ocupado por Jesús Rivas quien en el duelo de su lesión entró y dio un gran partido, hasta asistencia se mandó para el segundo de los Pumas, en caso de que Mozo no llegue el miércoles muy seguramente será Rivas la opción número uno para el DT.

Momento exacto de la lesión del lateral mexicano | Foto: Jam Media

Pumas se jugará en 5 días la gloria en dos torneos, primero este domingo, necesita la victoria sí o sí para seguir con vida en el torneo, en caso de perder quedarían fuera, incluso en el juego de vuelta de la final si tampoco ganan se habrán quedado sin ninguno de los títulos lo que será algo complicado de asimilar para la afición como para la directiva que apostó con lo que pudo para estos torneos.

Te recomendamos leer

Otros de los elementos que estuvieron en observación fueron Juan Dinenno y Leo López quienes en los días previos estuvieron con cuidados muy precisos para poder llevarlos a buen puerto y así se logró, ambos lograron estar en la ida de Concachampions por lo que para la vuelta se espera que tambien lo estén. Pumas en temas de lesiones lo ha sufrido en toda la temporada y más por el tema de los corto que es su plantel.