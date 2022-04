Liga MX: ¡Alarma! José Juan Macías es duda para el encuentro del próximo sábado de Chivas frente al Toluca

Malas noticias para las Chivas del Guadalajara previo al duelo de la Jornada 13 de la Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca, debido a que el delantero mexicano, José Juan Macías, esta en veremos al resentirse una vez más de una molestia muscular en su rodilla.

José Juan Macías no pudo terminar el entrenamiento del lunes en las instalaciones de Verde Valle, por lo que se espera se le haga una evaluación y ver que tan grave pueda ser la molestia que presento previo al duelo ante Toluca.

Este martes, José Juan Macías tendrá que trabajar por separado para saber los alcances de estos problemas físicos.

Fue en el interescuadras ante Tapatío donde JJ Macías empezó a sentir dolores y tuvieron que sacarlo de la práctica para no correr mayores riesgos, tomando en cuenta que desde su regreso a México no ha logrado consolidarse como titular debido a que casi no jugó en Getafe y volvió a la Perla Tapatía con casi tres meses inactivo.

El objetivo del cuerpo médico con José Juan Macías, es que el atacante regrese a los entrenamientos este miércoles con normalidad y evaluar como se presenta para ser tomado en cuenta para el juego del sábado ante los Diablos Rojos del Toluca.

José Juan Macías solo ha estado en un partido como titular y en cinco ocasiones ha entrado de cambio en la era de Marcelo Michel Leaño en este torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Al momento suma un gol en 210 minutos jugados hasta el momento.

Chivas afronta las últimas cinco jornadas con la encomienda de ganar para poder meterse de lleno en la pelea de puestos de Liguilla, de lo contrario si sacan resultados negativos, estarían en serios problemas que los alejaran de puestos de repechaje.