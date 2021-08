Liga MX: Alejandro Zendejas ha sido la revelación del torneo con su paso goleador

México.- Alejandro Zendejas es el más claro ejemplo de que la Liga MX tiene una oportunidad para todos. EL canterano de Chivas pero que ahora pertenece a Necaxa ha demostrado que tiene la calidad para ser un jugador relevante en el futbol mexicano.

Lo mostrado por Zendejas no es de este torneo, pues la campaña pasada con Necaxa tambien dio algunos buenos tintes pero no como goleador, y esto es lógico pues no es un delantero como tal pero ha tenido la oportunidad de aparecer en los momentos importante para un Necaxa que no la ha pasado muy bien en la Liga MX.

Se han jugado 5 jornadas para el Necaxa y Alejandro Zendejas ha estado presente en todos, cada uno de los 90 minutos que han sumado un total de 450 y ha marcado en 4 ocasiones más que ningún otro en este torneo de la Liga MX. Su victimas fueron América, Cruz Azul pero en estos partidos el equipo hidrocálida cayó, pero en los juegos ante San Luis y Pumas si dieron efecto para sumar de 3.

Leer más: Alisha Lehmann enamora desde el entrenamiento del Aston Villa

Ahora con esa gran participación la Liga MX se ha llevándola sorpresa de que Alejandro Zendejas ha superado por el momento a los clásicos goleadores y no es una sorpresa dado que para este torneo las cosas han iniciado distintas, los goleadores no han encontrado el arco, por eso en los primeros puestos hay nombres pocos comunes.

Zendejas es el número 1 con 4 dianas, le sigue Rubens Sambueza (3), Nicolás López (3), Camilo Sambezzo (3) y Santiago Giménez (3), todos ellos en un torneo totalmente diferente sería casi imposible verlos dentro de los romperedes de la Liga MX.

Alejandro Zendejas un mexicano goleador en la Liga MX | Foto: Jam Media

Si bien el necaxista marcha líder aún puede perder la posición con los partidos que se jugarán este miércoles pero igual podría estar en la pelea una vez más este fin de semana cuando inicie la jornada 6 de la Liga MX, que se está yendo muy rápido con la tercera parte del torneo.

El siguiente rival para Necaxa y Alejandro Zendejas será el día domingo 22 de agosto recibiendo a FC Juárez, un juego que podría representarle anotar una vez más para poder retomar la primera posición en caso de perderla.