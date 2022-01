Liga MX: Alejandro Zendejas muy cerca de llegar al Club América

México.- Los refuerzos en América siguen a la orden del día, ahora ha surgido el nombre de Alejandro Zendejas para llegar a reforzar al equipo de Santiago Solari, este jugador quien actualmente juega para Necaxa podría ser muy útil para el estratega especialmente por su facilidad para jugar en varias posiciones en el ataque, pero la más importante ser el extremo que tanto busca por el lado de la derecha y hasta llegar a ayudar en la recuperación, y por si fuera poco tambien tiene gol.



De acuerdo con Récord, el Club América preguntó a Necaxa por la posibilidad de llevarse a Alejandro Zendejas y todo estaría indicando que podría darse la venta del jugador mexicano que además no imposibilitaría un fichaje más de un jugado extranjero, ese que tambien buscan desde hace un par de torneos. Por ahora la confirmación de si llegará o no se dará a conocer en las siguientes horas, teniendo en cuenta que el mercado de transferencias de jugadores de la Liga MX culmina este lunes 3 de enero.

Alejandro Zendejas tiene un contrato con Necaxa hasta 2024 ya que apenas la temporada pasada los hidrorayos se hicieron del jugador quien estaba de préstamo de parte de Chivas, luego de unos torneos en Aguascalientes los buscaron comprar y lo lograron, teniendo gran resultado pues fue de los mexicanos con mejor cantidad de goles lo que le hacía una gran opción. El tema de su pasado chiva al parecer no importa mucho para los aficionados que aseguran que mientras no llegue directo no hay problema.

Leer más: Liga MX Femenil: La IFFHS coloca a 3 mexicanas dentro del Top 5 de las más goleadoras del 2021

América se perfila a buscar hacer una gran temporada, recuperar el terreno perdido en el último año con Santiago Solari a quien ya le están cuestionando su trabajo por no pasar de cuartos de final en las últimas dos temporadas y haber perdido una final de Concachampions, a él tambien ya le urge que tener una plantilla con lo mejor de lo mejor para pelear por cosas importantes.

Alejandro Zendejas llegaría el Club América | Foto: Jam Media

Por ahora ya cuenta con dos refuerzos, como Jonathan Dos Santos y Diego Valdez, pero a cambio ha dejado ir a varios jugadores como Renato Ibarra, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo, Sebastián Córdova y Ramón Juárez.

La Águilas debutarán el siguiente viernes 7 de enero, cuando visiten la cancha del Puebla. Serán parte de la jornada de jueves y viernes con el que arrancará el primer torneo de la Liga MX del 2022.