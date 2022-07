Liga MX: Alexis Canelo pide a Dios le ayude para ser goleador de Tijuana

México.- Pedro Alexis Canelo vivirá una nueva experiencia en la Liga MX con su cuarto equipo desde que llegó en 2016, ahora será el equipo de Tijuana quien apostó por él para que sus goles y asistencias se reflejen y le den una gran satisfacción al equipo rojinegro. De parte del jugador, se comprometió a ser un hombre importante para el ataque del equipo e incluso pidió ayuda divina para ser el goleador que la afición de Xolos está buscando.

Este jueves el jugador atendió la conferencia de prensa de Tijuana acompañando a Ricardo Valiño, ahí Canelo aseguró que llega motivado y con muchas ganas de aportar desde el primer minuto para regresar al equipo a los primeros puestos. Agradeció la confianza de lo fronterizos y les garantizó que se entregará al 100% por los nuevos colores que defenderá.

"Vengo con el objetivo de aportar, brindando el 100% para el equipo, como ellos tambien lo van a hacer conmigo y van a tratar de dejarme de cara al arco y ojalá Dios quiera esté iluminado y puede meter todos los goles que me piden, me voy a preparar para eso, no tengo duda", comentó el jugador. Canelo quien tenía ya bastante tiempo con Toluca se decidió mirar nuevos proyectos siendo el de Xolos uno de los que le llamó la atención.

Alexis Canelo es uno de los refuerzos de Xolos para el AP22 | Foto: Captura

Destacó que desde que lo platicaron con él no dudó en aceptarlo. "Me sedujo mucho la charla, la propuesta, el proyecto de convertir a Tijuana para que se meta dentro de los ocho primeros, hablé con él (Nacho Palou) y eso me llevó a tomar la decisión", sentenció el jugador. Canelo llega para muchas más cosas que solo ser el goleador, tiene que ayudar a sacar al equipo de los últimos de la porcentual y regresar al equipo a los puestos importantes, además claro de su cuota en el arco rival.

Este viernes la Liga MX a horas de iniciar el Apertura 2022 ha dado a conocer a los jugadores que están registrados ya por sus equipos y Alexis Canelo ya lo está con Tijuana, el argentino de 30 años jugará con el número 25 en su espalda en un torneo más del futbol mexicano.