Liga MX: Alexis Canelo y Toluca siguen sin un acuerdo de renovación y el delantero podría irse gratis

Toluca vive momentos complicados en el Clausura 2022, pues los resultados no son los esperados y la tensión entre el equipo y la afición es palpable. Entre los jugadores más señalados es Alexis Canelo, cuyo contrato finaliza en junio de este año y sigue sin llegar a un acuerdo de renovación.

Hace un año, en el Guardianes 2021, Canelo se quedó con el título de goleo individual con 11 goles y en Liguilla marcó 3 más. Sin embargo, su cuota en el los dos torneos siguientes ha estado muy por debajo de las expectativas, situación que ha generado molestia en la afición.

En el pasado Apertura 2021, el argentino marcó solo 4 goles y en el actual Clausura 2022 lleva solo un tanto. Por ello, la semana pasada cuando un grupo de aficionados asistió a Metepec, le reprocharon su rendimiento y que no merece el gafete de capitán.

"Si yo hubiera querido ganar más plata me hubiera ido a otro equipo, yo estoy comprometido, todos lo estamos, a mí no me gusta perder mi prestigio. En cinco años aquí quizá no he ganado nada, pero tengo dos títulos de goleo, pero yo quiero ser campeón aquí, por eso me quede, sino yo me hubiera ido" respondió Alexis Canelo a los reproches de la afición.

No obstante, en su última renovación, el atacante acordó un contrato hasta junio 2022 y hasta el momento no hay noticias de que las dos partes estén interesadas en extender más el vínculo. Según Futbol Total, el argentino tiene una opción de un año más pero para ello ambas partes tienen que desearlo y por ahora todavía hay dudas, tanto del jugador como del club.

De modo que Canelo ya está en libertad de negociar con otro equipo y en verano marcharse sin dejar ganancia alguna a los Diablos Rojos, que lo contrataron en 2017 procedente de Jaguares de Chiapas. Desde entonces, ha disputado 158 partidos y marcado 55 goles en total entre Liga MX, Copa MX y Liguilla.