Liga MX: Alexis Peña asegura que si Cruz Azul no entra a Liguilla será un rotundo fracaso

México.- Quien pareciera que tiene mucha más presión que cualquier otro equipo en la Liga MX es Cruz Azul ya que como vigente campeón está luchando por el pase a Liguilla en un duelo a muerte y que de perderlo estaría cerrando una temporada para nada buena pues luego de lo mostrado en el torneo pasado se esperaría mucho más de la misma plantilla para ahora. Pero incluso desde dentro del equipo saben que tienen que dar todo su esfuerzo para sacar el resultado ya de que de lo contrario estarían destinados al fracaso.

Este jueves en conferencia de prensa, Alexis Peña habló y expuso alguno puntos del equipo que ha venido con algunos problemas serios en la organización de juego, no por nada ocupan la posición 8 cuando la temporada pasada eran el 1 y por una gran diferencia. El jugador acepta que no han sido para nada regulares en el torneo y eso queda en evidencia pero que ahora que tienen un juego de vida o muerte pelearán por todo hasta el último minuto, "Un torneo bastante irregular está en nosotros avanzar a cuartos de final y por eso vamos a morir en la raya", dijo el jugador.

Casi de inmediato dejó en la mesa la palabra más complicada de la Liga MX y aseguró que en caso de que tras el partido, Cruz Azul no sea el ganador será un rotundo fracaso, ya que vienen con la inercia de ser campeones y su afición esperaría al menos que llegaran a una instancia importante intentado defender su título, pero de no hacerlo estarían dejando atrás una temporada mala en la que muchos aspectos se unieron para que así fuera, "En caso de no avanzar para mí sí sería un fracaso", agregó.

Pero el animo no queda ahí, Peña dejó claro que están listos para jugar ese partido y que de ganarlo y se meten a Liguilla no habrá quien lo detenga. Asegura que si Cruz Azul se en racha no habrá equipo que le haga juego, de lo contrario solo les quedará bajar la cabeza y aceptar las criticas por no haber dado pelea como se esperaba, "Lo más importante es el partido del domingo, si avanzamos a cuartos de final, ningún equipo quisiera toparse con Cruz Azul, el no hacerlo sería un rotundo fracaso", finalizó el jugador.

Cruz Azul solo se mete presión y si no califican lo llamarían un total fracaso | Foto: Jam Media

Las acciones del partido de Repechaje serán este domingo, será el último partido de la Liga MX de esta ronda ante Rayados. Ya en la temporada se han enfrentado en un par de ocasiones y las cosas no han ido bien para Cruz Azul con un empate en Liga MX y una serie de eliminación en la Concachampions en donde el equipo de Rayados se quedó con el partido y el pase a la final que a la postre ganó al enfrentarse al Club América. Tambien falta saber cómo llegan sus jugadores claves, de las convocatorias de sus selecciones, si hay lesionados o si están a nivel pues en la fecha FIFA no estuvieron del todo bien.

Este es el partido posiblemente más parejo del Repechaje, son los equipos ubicados en las posiciones 8 y 9, de lo más parejo. Ambos clubes tienen una plantilla de lujo que toda la Liga MX quisiera tener. La realidad es que tampoco llegan muy bien, uno con una derrota de último minuto y el otro con dudas en su futbol a pesar de ser campeón de la Concachampions.

Una situación más que podría ser considerada como desventaja para Cruz Azul es el tema de su estadio, el Azteca fue vetado por la Liga MX luego de que el grito homofóbico se hiciera presente en el recinto por varios minutos. Ante eso el equipo buscó la manera de jugar en una sede alterna pero al final decidió que mejor usaría el Azteca sin aficionados. Las acciones del juego serán este domingo en punto de las 19:15 pm a través de la señal de TUDN.