Liga MX: Alexis Vega asegura que las Chivas están por encima que jugar en Europa

El delantero mexicano de las Chivas del Guadalajara, Alexis Vega, asegura estar concentrado al cien por ciento en sus objetivos en el equipo tapatío y deja a un lado los rumores que lo ponen en el viejo continente.

“Sería un error mío haber firmado y estar pensando en ir a Europa. Si firmé era porque quería estar acá, quería estar representando a estos colores y obviamente que el sueño sigue intacto, ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde que comencé a jugar futbol, pero sé que jugando bien aquí y haciendo buenos partidos Chivas me va a catapultar para ir a un equipo importante en Europa”, comentó.

Alexis Vega dejo en claro que en el contrato se firmaron clausulas muy estrictas con Chivas del Guadalajara y no se piensa en otro equipo de la Liga MX que no sea el Rebaño Sagrado.

“Se hizo un contrato con cláusulas muy importantes. Chivas siempre es ese trampolín para poder ir a Europa, pero uno nunca piensa en jugar para otro equipo de México estando en este gran club, porque de todo lo que he vivido estoy encantado y no hay ninguna traba. Por mi parte estoy muy feliz acá, y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, finalizó.

Este nuevo contrato con el club incluiría cláusulas para facilitar su salida a Europa en caso de que se presente una oferta atractiva.

Alexis Vega esta siendo uno de los jugadores más importantes en la Liga MX, todo gracias a su buen desempeño con Chivas y si ahí rumores de clubes europeos, por el momento deberán esperar un tiempo más.