Liga MX: Alexis Vega demostró no tener interés por marcar gol en el próximo Clásico Tapatío

Alexis Vega no le dio mucha importancia al hecho de marcar gol este fin de semana en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, así lo hizo ver en una rueda de prensa previo al duelo dela fecha 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El delantero del Rebaño Sagrado se dijo estar contento y motivado para disputar el encuentro en contra de los Rojinegros, pero no le importa si no marca el fin de semana en la edición 285 del Clásico Tapatío.

“Puede que no haga gol, puede que sí, no sé, la verdad es futbol, todos queremos, pero si llega la oportunidad muy contento, sino, no pasa nada” sentenció.

Alexis Vega no ha tenido una campaña muy buena que digamos hasta el momento en siete jornadas disputadas ya que solo suma un gol dos asistencias en 7 encuentros en los que ha participado bajo las órdenes de Ricardo Cadena.

Esto es parte de la debacle que esta pasando Chivas del Guadalajara en la actualidad, donde los resultados positivos no se les han dado y permanecen por debajo de lo esperado en la tabla general del torneo Apertura 2022.

Ante el Atlas, Alexis Vega y Chivas tienen la oportunidad de darle la vuelta a esta mala racha y poder sacarse esa espinita que llevan clavada en este torneo. Un triunfo ante los Rojinegros, sería el aliciente perfecto para el equipo de Ricardo Cadena para salir adelante.

Chivas del Guadalajara se mide este sábado ante el Atlas en punto de las 20:00 horas de Sinaloa y a las 21:00 horas del centro de México, en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Akron.