Liga MX: Alexis Vega muestra su dolorosa rehabilitación de su lesión en el tobillo

Jalisco.- Luego de la aparatosa lesión de Alexis Vega con Selección Mexicana el pasado domingo, este jueves ha iniciado su proceso de rehabilitación con Chivas para que pueda volver lo antes posible a la Liga MX. El delantero compartió un poco de su tratamiento en donde se ve que no la está pasando nada bien.

La complicación de Vega es en su pie derecho justo en su tobillo que fue violentado por una fuerte barrida, de esa forma el cuerpo médico procedió a iniciar su rehabilitación inyectando una solución directa en su tobillo causando la molestia más que evidente en el jugador ante la reacción del dolor que le generó.

A través de sus redes sociales compartió unas imágenes en donde se le ve siento atendido y donde por momentos lanza gritos de dolor ante la intervención, en el clip asegura que lo que le inyectaron le arde mucho y le genera mucho dolor, aún así ese es el proceso al que tiene que someterse para poder buscar la manera de que sane completamente.

Alexis Vega no podrá estar en el partido de la Liga MX de este domingo ante Pumas, ese es el primer duelo que se perderá de posiblemente 3 en donde va incluido el Clásico Nacional. Él mismo se ha puesto ha analizar y asegura que ahora no es momento para especular o hacerse ideas de cómo podrá jugar ese partido, si llega perfecto, de no hacerlo no apresurará su curación.

Alecis Vega en su rehabilitación de tobillo | Foto: Captura de video

El diagnostico de Alexis Vega es de 4 a 8 semanas debido a un esguince de segundo grado, el tiempo de espera es mucho, de tener que esperar todo ese tiempo podría incluso ya no tener actividad hasta el siguiente torneo a menos de que Chivas se califique a la parte final de la Liga MX.

Ahora Chivas ya tendría al suplente del atacante mexicano y se trataría de Ángel Zaldívar quien en los últimos partidos ha sido el elegido por Víctor Manuel Vucetich, tambien tiene como opciones a Ronaldo Cisneros, José Godínez e incluso Oribe Peralta quien podría tener minutos y sumar más de los 12 que hasta el momento tiene.