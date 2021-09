Liga MX: Alexis Vega se quita la presión del Clásico y afirma que no van a jugar contra un Bayern Munich o un Real Madrid

El delantero de las Chivas del Guadalajara, Alexis Vega, asegura que no existe presión de jugar un Clásico Nacional ante América, ya que no se debe de maximinar esto, ya que no se van a enfrentar a un Bayern Munich o un Real Madrid.

Previo a jugar este sábado ante las Águilas del América afirma ante TUDN que el conjunto rojiblanco esta bien centrado en sus objetivos y deja a un lado la presión.

“Vamos a enfrentar al América, un equipo más, un equipo menos, lo hace diferente porque es un Clásico, pero es el América, no vamos a jugar contra un Bayern (Munich) o un Real Madrid.

Vega afirma que los Clásicos en ocasiones son partidos muy trabados que siempre terminar ganando el que aprovecha al máximo los errores de los contrarios en la cancha.

“Aquí el que haga mejor las cosas en la cancha va a sacar el resultado y son partidos muy trabados. A veces se ganan por errores del rival, nos ha pasado últimamente en Clásicos que nos anotan por desconcentración de nosotros. Sí tienen un plantel de mucha calidad, pero nosotros también, vamos a pelear al tú por tú y veremos de qué estamos hechos", destacó Alexis.

El delantero de Chivas del Guadalajara viene saliendo de una lesión, pero es muy probable que Michel Leaño lo tome en cuenta para iniciar de inicio en este juego de este sábado desde el estadio Azteca.

Leer más: Liga MX Femenil: Desiree Monsiváis busca aumentar su cuota goleadora esta fecha 10 ante Santos Laguna

El último Clásico Nacional se lo llevo el Club América con marcador de 3-0 y una buena actuación del delantero mexicano Henry Martín.