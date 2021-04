Liga MX: Alexis Vega se siente confiado y promete marcar gol en el Clásico Tapatío

El delantero Alexis Vega llega a este Clásico Tapatío con los ánimos a tope, después de anotar gol el miércoles en la jornada pendiente ante Rayados de Monterrey darle el triunfo al Rebaño Sagrado.

Vega llega al Clásico Tapatío con sed de venganza, ya que desde el 2019 no le anota un gol a los Rojinegros del Atlas. El delantero aseguró que quiere mantener la buena racha de Chivas del Guadalajara y de paso anotarle gol al Atlas y romper su sequia.

“Por ahí me he sentido muy cómodo dentro de la cancha, eso es gracias al esfuerzo de cada uno de mis compañeros que me apoya para salir a dar todo, estoy muy concentrado, ya dos goles consecutivos, llego afinado para este Clásico, espero volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia, a mis compañeros que nos lo merecemos y estoy seguro que voy hacer un gran partido y voy a marcar un gol”, expresó a Chivas TV.

En su etapa con las Chivas del Guadalajara, Alexis Vega le ha marcado cuatro goles a los Rojinegros del Atlas desde su llegada al Rebaño Sagrado. El famoso Gru, sabe de la gran importancia de ganar este sábado, ya que se juegan su pase a la repesca.

“Eso es lo más importante, depender de nosotros, no esperar resultados de otros equipos y estamos muy contentos por ese tema, por otro lado, es un partido que viste, un partido muy importante para esta institución, nosotros estamos pensando en ganar, por ahí se nos han dado los resultados en los últimos cinco partidos, llevamos cinco triunfos y esperamos seguir con esta rachita de seguir ganándole al Atlas, que nos encanta”, agregó.

Para este sábado, Alexis Vega apunta una vez más para iniciar de titularr ante los Rojinegro del Atlas y tendrá la oportunidad de anotar una vez más en un Clásico Tapatío de la Liga MX.