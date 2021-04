Liga MX: Alfonso Sosa acepta discusión en los vestidores tras perder ante el León en la fecha 15

El director técnico mexicano del FC Juárez, Alfonso Sosa, aceptó la bronca que tuvieron sus jugadores en los vestidores tras perder este lunes en la jornada 15 ante los Esmeraldas del León en el Clausura 2021 de la Liga MX.

Juárez y Sosa no la están pasando nada bien en este certamen y una derrota esta jornada pasada recrudeció aún más ánimos en los jugadores del conjunto chihuahuense. En entrevista para Récord, Alfonso Sosa dio a conocer como se dio la reacción de sus jugadores después de la derrota.

“Me deja mal por cómo se lleva el encuentro, hicimos buen juego y nos vamos con las manos vacías. Son broncas normales, prefiero que hierva la sangre a que no hierva, es normal que existan estos roces y me gusta, en las familias hay diferencias y se arreglan. No nos gusta perder, tendremos que pensar en el siguiente partido”, declaró en conferencia.

FC Juárez debe de dejar los últimos puestos del Clausura en la Liga MX para así evitar pagar la multa económica que esta estipulaba en el reglamento de la primera división mexicana tras la abolición de la Liga de Ascenso.

Sosa aprovecha esta situacion para salir adelante y canalizar este mal momento para levantar el barco y aprovechar estas dos últimas jornada para sumar tres unidades en la Liga MX.

“Tenemos sólo dos partidos por delante, uno de seis puntos y otro de tres. El siguiente es el más importante y el que nos favorecería en salir de la antepenúltima posición de la tabla porcentual, no me concentro más que en ello, tenemos que cambiar la pagina y pensar en lo que viene”, expresó.

FC Juárez se ubica en penúltimo lugar de la tabla general con solo12 unidades, muy lejos de los puestos de repesca de la Liga MX.