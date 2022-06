Liga MX: ¿Alfredo Saldívar, exportero de Pumas está en OnlyFans?

México.- Con mucho tiempo libre luego de que Toluca diera por terminado su contrato y que ningún otro club buscará sus servicios, Alfredo Saldívar ha dado señales de vida en redes sociales gracias a una publicación que ha generado polémica pues aparentemente el arquero mexicano se ha unido al grupo de personas que cuentan con OnlyFans y que ofrecería contenido para mayores de edad o al menos así lo compartió en sus redes sociales ya que se confirmó que solo se trató de una broma.

El portero que jugó en la Liga MX hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir en una historia una fotografía suya acompañada de un link que aparentemente enviaba a la pagina personal pero al dar clic en el mismo se redirigía a un video de YouTube en donde aparece la icónica escena de la película de "Golpe bajo" con la frase "Caíste" dejando claro que no tiene una cuenta de OnlyFans.

Aún así hay varios usuarios en redes sociales reaccionando de manera sorpresiva por ver al jugador con una supuesta cuenta de contenido privado. Cabe destacar que no es ajeno a ello pues su pareja Mariana Clemente si es usuaria y creadora de contenido de la plataforma, esto luego de que sus seguidores le pidieran que lo abriera. En su caso ella si comparte fotos y videos de manera exclusiva para su comunicad en OnlyFans.

La broma de Alfredo Saldívar sobre su OnlyFans | Foto: Captura

La plataforma ha ganado una gran popularidad en los últimos meses ya que vieron que era una gran forma de obtener ingresos los creadores de contenido, inicialmente se había pensado que fuera usado para otro tipo de contenido, pero poco a poco esta fue cambiando al punto en donde se piensa que solo ahí puede encontrarse cosas elevadas de tono. Aún así el aún jugador de la Liga MX no se atrevió a probar suerte en lo que encuentra un equipo.

Te recomendamos leer

Alfredo Saldívar dejó al Toluca, su último equipo de la Liga MX el 31 de enero de 2022 luego de que el equipo decidiera no renovar su contrato. Luego de ello le fue muy complicado poder encontrar otro equipo en tan poco tiempo pues el torneo mexicano ya había iniciado, por ello decidió no jugar esa temporada, y en lo que respecta para este Apertura 2022 se ve complicado su regreso pues no hay acercamientos para una oportunidad al menos en Primera División.