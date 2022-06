Liga MX: Alfredo Talavera es nuevo jugador de FC Juárez de cara al Apertura 2022

México.- Oficialmente Alfredo Talavera es anunciado por el equipo de FC Juárez para ser posiblemente el portero titular en el Apertura 2022. El portero de la Selección Mexicana llegó al conjunto fronterizo de forma gratuita luego de que no renovara su contrato con el equipo de Pumas dejando libre su camino para llegar al equipo comandado por Hernán Cristante quien ya tuvo la oportunidad con él en Toluca.

La presentación del portero mexicano se dio a través de un video en donde el equipo de FC Juárez utilizando a su mascota "Benny" le dieron un tono de intriga con tipo serie en donde él se encarga de presentar a los refuerzos mediante pistas que se le van dejando. Ahora tuvo participación de Hernán Cristante quien tuvo una llamada con el jugador para convencerlo de formar por el equipo fronterizo.

"Benny detective se enfrenta a un complicado caso, por lo cual recurre a un viejo amigo para resolver la incógnita", se lee en la publicación. En el video se puede ver a Talavera ya aceptando el reto para unirse al conjunto de Bravos. Por ahora el portero no se ha presentado como tal a los entrenamientos debido a que ha sido soltado apenas por la Selección Mexicana y está en un periodo de vacaciones antes de regresar al campo.

Alfredo Talavera llega a FC Juárez | Foto: Captura

Talavera no quiso seguir en Pumas debido a que las condiciones que buscó no se las dieron, así que no renovó su contrato y se marchó al finalizar el Clausura 2022. Tambien estuvo cerca de otros clubes pero no se llegó a nada serio por lo que ahora se ha confirmado que su siguiente equipo en México será el cuadro de Bravos. Con ellos estará jugando para su quinto equipo en la Liga MX, habiendo salido de Chivas, su paso por Tigres, Toluca y Pumas antes de llegar a la frontera.

Cristante y Talavera son dos viejos conocidos, las tocó estar en el mismo equipo por mucho tiempo incluso tras la salida del argentino del arco de Toluca, Alfredo llegó a tomar su lugar y se mantuvo por muchos años, además de que con el tiempo Cristante fue su entrenador en los Diablos pero las cosas no terminaron de la mejor manera ya que se ventiló que hubo algunos problemas entre ellos que desató la salida del DT del equipo. Ahora todo parece indicar que se ha arreglado y están bien con ello.

Talavera llega con 39 años de edad, está muy cerca de cumplir los 40 dentro de unos meses, aún así ha podido mantener la seguridad en su arco, sigue siendo convocado a la Selección Mexicana y a menos de que pase algo extraordinario estará en Catar 2022, su edad si le condiciona su futuro en caso de buscar una extensión de contrato. Por ahora las condiciones laborales por las que llega son desconocidas.