Liga MX: Alfredo Tena asegura que sí le gustaría dirigir al Club América

México.- Las Águilas del América están viviendo un torneo para el olvido, en las últimas semanas se la han pasado en los lugares de la vergüenza y parece que va para largo su mal momento. Por ahora no tiene Director Técnico pero candidatos no le han de faltar pues ya ha levantado la mano un verdadero histórico del club quien asegura que está listo para hacerse cargo del proyecto siempre y cuando el dueño del América le llame y se lo proponga. Alfredo Tena se mantiene a la espera de que evalúen la posibilidad y de considerarlo capaz para tomar el equipo lo hará para ayudarlos a salir del mal momento.

Alfredo Tena quien fue invitado la Ceremonia del Salón de la Fama en Pachuca, tuvo un momento con las cámaras de Fox Sports en donde confesó que le duele el momento que vive el América y que hay poco y nada que defender del proyecto pues están jugando verdaderamente mal. Aún con todo eso reveló que él está puesto para pelear por el lugar de DT pues es uno de sus sueño y si lo llaman para lo que sea no dirá nunca que no.

"Sí me gustaría. Al América no le puedes decir que no, es una institución que te da todas las posibilidades para poder triunfar. No me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez", dijo el ahora segundo máximo defensa goleador del Club América, superado recientemente por Bruno Valdez. Curiosamente en la misma ceremonia estuvo presente Emilio Azcárraga quien posiblemente tuvo contacto con él.

Alfredo Tena ya estuvo al frente del Club América algunas veces | Foto: Jam Media

El "Capitán Furia", como se le conoce al eterno número 4 de las Águilas ya tuvo alguna vez la posibilidad de comandar el primer equipo, no fue la mejor exposición como entrenador pero hizo el trabajo en lo que llegada un nuevo DT. Su historia con América ha sido única, debutó en el equipo y prácticamente toda su carrera la hizo con ellos y desde entonces ha tomado cargos en las Fuerzas Básicas del equipo a quienes hizo en algún tiempo los mejores pero luego se dio su salida para cumplir otros proyectos y eso se perdió.

Por ahora América tiene todo apostado a Fernando Ortiz, Santiago Baños no ha dado ninguna declaración de si en este mismo torneo buscará a un nuevo DT o se quedarán con el argentino hasta el final de la campaña, todo eso está comenzando a generar algo de incomodad a la afición que no ven grandes cambios desde la salida de Santiago Solari hace algunas semanas.