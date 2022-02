Liga MX: Alineaciones confirmadas de Cruz Azul y Santos para el cierra de la J7

México.- La Liga MX cierra el telón de la Jornada 7 este domingo con un solo partido entre Cruz Azul y Santos, en una reedición de la final del Clausura 2021 en donde la máquina consiguió su título número 9 en su historia y luego de 23 años de sequía por lo que es más que especial poder volver a vivir algo así en el Azteca. Ahora las circunstancia son totalmente diferentes, no se juega ningún título pero si el orgullo especialmente para los laguneros quienes no han ganado un solo partido en el Clausura 2022.

La realidad de ambos equipos no pueden compararse, mientras Cruz Azul va en aumento en su proyecto, Santos no encuentra la salida además que hoy se presenta sin entrenador oficial y lo harán con Eduardo Fentanes quien es el interino pues Pedro Caixinha ya no pudo con el paquete quedando en el último lugar de la general y eliminado de la Concachampions apenas a media semana lo que causó su despido, Santos no encuentra la salida y esperan tener una fortuna diferente este domingo pero con los antecedentes no dan buen camino.

En el caso de Cruz Azul las cosas se respiran diferentes, luego de un momento de tensión hace unas semanas por la derrota ante Necaxa, el equipo recuperó el gol y la intensidad, ahora quieren hacer un salto importante en el torneo y buscan el segundo general de la Liga MX. Sus rivales son Pachuca y Tigres quienes ya tienen los 16 puntos pero la máquina con la victoria los alcanzaría y con tres goles más podría alcanzar a Pachuca y mejorar su diferencia de goles y colocarse segundos por lo que se pueda hacer es de suma importancia.

Ya el partido está todo listo para jugarse, solo es cuestión de tiempo para el silbatazo inicial. Los clubes no se guardarán nada y ambos han mandado a sus mejores hombres y las alineaciones se han anunciado de manera oficial en la plataforma de la Liga MX para volver a vivir esa emoción de un partido prácticamente de vida o muerte, pues si gana Cruz Azul se va entre los mejores, si pierde se mantiene pero se alejaría de los líderes, por el caso de Santos si gana deja el fondo de la tabla pero si pierde seguirá condenado al menos una semana más.

Alineaciones

Cruz Azul

Jesús Corona, Julio Domínguez, José Martínez, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Erik Lira, José Rivero, Carlos Rodríguez, Rafael Baca, Uriel Antuna y Bryan Angulo.

Santos

Carlos Acevedo, Ismael Govea, Félix Torres, Matheus Doria, Alan Cervantes, Leonardo Suárez, Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Ronaldo Prieto, Harold Preciado y Eduardo Aguirre.

Alineaciones confirmadas del Cruz Azul vs Santos | Foto: Captura

El inicio del partido será en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN, con ello la jornada 7 de la Liga MX culminará para a media semana dar paso a una nueva jornada, ahí Cruz Azul visitará a Tigres, mientras que Santos le hará los honores a los Pumas el próximo miércoles 2 de marzo.