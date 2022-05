Liga MX: Almada no se confía de que Pachuca cierre la semifinal en casa

Con un penal de Nicolás Ibáñez, Pachuca logró el empate en su visita al América este jueves en el partido de ida de la semifinal del Clausura 2022. Con ese resultado, a los Tuzos les basta con empatar en casa el próximo domingo para avanzar a la final del torneo.

Sin embargo, al respecto el técnico de los hidalguenses, Guillermo Almada, aseguró que sería un error confiarse por la ventaja del empate y porque juegan de local. El uruguayo manifestó su respeto por el América y aseguró que saldrán a buscar el triunfo el domingo en el Estadio Hidalgo.

"Hasta que no logremos el objetivo, no vamos a disfrutar nada, América recibe respeto y tonto sería de nuestra parte confiarnos. Vamos a jugar una final contra ellos el domingo y va a ser más duro", comentó Almada en conferencia de prensa después del partido celebrado en el Estadio Azteca.

Por otra parte, el técnico de Pachuca reconoció que en el partido de ida no se sintieron cómodos con las condiciones que impuso el rival. Señaló que el segundo tiempo fue mejor, por lo que si logran jugar así en casa, tienen altas probabilidades de avanzar a la final del Clausura 2022.

"Necesitamos jugar como en el segundo tiempo, ser precisos. América hizo sus cosas, no nos sentimos cómodos cuando no imponemos las condiciones. Tenemos que tener más continuidad en 90 minutos. Marcar una superioridad grande no existe, cualquier detalle puede desequilibrar el partido, tenemos que tener contundencia", señaló.

Te recomendamos leer

Por último, sobre la polémica del penal, tras el contacto de Jorge Sánchez con Avilés Hurtado, Almada consideró que no había duda alguna y que la acción estuvo bien sancionada. "Le toca el pie. Fue claro, vi las imágenes y también lo vi en el partido, me pareció que esa situación fue clara y me quedé con eso".