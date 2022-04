Liga MX: Almada se fue con sensación amarga por fallas de Pachuca ante Tijuana

Pachuca recuperó el liderato de la clasificación en el Clausura 2022 después de la Jornada 13, pero dejaron ir el triunfo ante Tijuana. Con ello, se mantienen empatados en unidades con Tigres además que perdieron la oportunidad buscar el boleto directo a cuartos de final.

Los Tuzos fueron superiores a su rival en el trámite del partido, pero no concretaron sus oportunidades y fallaron constantemente. Incluso Nicolás Ibáñez dejó ir una clara oportunidad de abrir el marcador al fallar un penal y mandar su disparo muy por encima de la portería rival.

Al respecto, Guillermo Almada reconoció que el empate no los dejó satisfechos, pues fue un encuentro que pudieron ganar. "Salimos con una sensación amarga, porque no pudimos salir con la victoria de un partido que dominamos. El pecado está en todas las situaciones de gol que hicimos y no concretamos. A veces sucede que la pelota no quiere entrar, tenemos que seguir corrigiendo el mérito final".

Por otra parte, el estratega uruguayo manifestó su confianza en Ibáñez a pesar de la falla y reiteró que le gustó el funcionamiento de su equipo, mas no el resultado. "Nico ha hecho muchos méritos, como lo dije, seguramente nos va a dar muchas alegrías. El equipo siguió buscando ampliar todo el espectro de la cancha. Me quedé conforme con el partido y no con el resultado, tenemos que afinar la puntería".

Por último, Almada aprovechó la conferencia de prensa para resaltar la calidad de sus jugadores y mandar un mensaje a Selección Mexicana, pues actualmente ningún futbolista de su plantel ha sido convocado al Tri. "Muchos de los jugadores son jóvenes, tendrán un futuro importante en la Selección, deben tener paciencia hasta que les llegue su momento".