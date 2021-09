Liga MX: Álvaro Fidalgo asegura que en el América se está acostumbrado a fichar a refuerzos estrella

El mediocampista español del Club América, Álvaro Fidalgo, asegura que para llegar a este equipo se debe de tener un mote de buen jugador y ser una estrella para poder ser tomado en cuenta como fichaje.

Además el jugador afirma que poco a poco se esta ganando un puesto de titular en el equipo de Santiago Solari en tan solo dos torneos que ha jugado.

"Las críticas hay que acerarlas, no se pueden tomar a mal, todo mundo tiene su opinión, no me conocían y entiendo porque era llegar al América y están acostumbrados a tener fichajes de gran nombre, no sé si alguien me vio en la segunda división, venia haciendo las cosas bien y lo demostré", detalló.

Álvaro Fidalgo también habló sobre el buen paso que están teniendo en el vigente torneo y asegura no apresurarse ya que no se ha logrado el máximo objetivo hasta este momento.

"Cada día entrenamos para seguir mejorando y al final nosotros intentamos dar el máximo para intentar encontrar la mejor versión, damos una buena imagen y no es causalidad la racha de partidos que llevamos. No sé cual puede ser el techo del equipo".

El español que una de las claves vitales que ha hecho que América este ganando ene ste certamen, es que todos los jugadores han mantenido la humildad y seriedad en cada uno de los partidos.

América se prepara para enfrentar esta próxima jornada a los Diablos Rojos del Toluca, un equipo que esta jugando de buena manera y el español afirma que deben de jugarles al tu por tu si quieren ganarle.

"Nosotros somos América y todo mundo sabe que, cuando juegan con nosotros es el partido más importante de la temporada. Nosotros vamos mañana a Toluca con la intención de ganar el partido y seguir lideres, va a ser un partido lindo, Toluca tiene buenos jugadores y será un partido lindo de disfrutar".