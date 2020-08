Liga MX: Álvaro Morales ¿Fue censurado por ESPN por hablar de Cruz Azul?

Ciudad de México.- La salida de Guillermo Álvarez de la Cooperativa de Cruz Azul, así como de la presidencia del club ha destapado algunas situaciones que han dado de que hablar y que todo indicaría que fue tan fuerte que algunas televisoras habrían censurado a sus panelistas por hablar de ello. Durante la emisión de Futbol Picante de ESPN el comunicador Álvaro Morales fue cortado de la transmisión cuando hablada de actos de corrupción dentro de Cruz Azul por lo que se especula que la televisora lo censuró por tocar esos temas.

Morales como ya es característica su forma de gritar y hacer ademanes durante las transmisiones habló y lo hizo fuerte sobre el supuesto acto de corrupción encabezada por Guillermo Álvarez y su hermano Alfredo Álvarez. El comunicador aseguró que 3 fuentes dentro de la Cooperativa le confirmaron que compañeros periodistas recibían dinero por hablar bien del equipo, ante eso dijo que la orden de aprehensión sobre Billy también los buscarían a ellos.

Hay periodistas que han recibido chayote de Cruz Azul y yo les pregunté. ¿qué pasaría con esos periodistas?", fueron las palabras de Álvaro Morales mientras seguía hablando la trasmisión cortó y mandó a comerciales.

Luego de es momento el programa volvió a la normalidad y el tema ya no se tocó. Lo que queda sobre la mesa es si en verdad el canal optó por censurar a su reportero o simplemente todo fue una confusión y no se entendieron que iba corte comercial. De parte de Álvaro Morales sobre el hecho no ha comentado nada al respecto, pero previo a la emisión publicó un mensaje en Twitter directo a los "Chayoteros celestes".

Irán a la cárcel los chayoteros celestes. Cuidado se les caiga el jabón en las regaderas", publicó el comentarista en sus redes sociales.

Cruz Azul, su nueva epata sin Guillermo Álvarez

Este viernes Guillermo Álvarez anunció su renuncia de su cargo con la Cooperativa de Cruz Azul dejando el puesto luego de casi 32 años donde solo pudo conseguir una Liga MX hace ya más de 20 años, una Copa MX, una Concachampions y una Leagues Cup. Ahora con su salida los mismos trabajadores y directivos de la Cooperativa han celebrado el cambio que aseguran es para bien.

Ahora el cargo en la presidencia del club la tomará Jaime Ordiales, quien apenas el torneo anterior llegó como Director Deportivo ante la salida de Ricardo Pelaéz. Aun así el nombre de Cruz Azul sigue manchado por los diversos escándalos que vienen acarreando desde hace ya muchos años. A partir de este viernes inició un nuevo camino para la maquina y lo deberán plasmar en el campo.

