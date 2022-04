Liga MX: Álvaro Morales asegura que Leaño se hizo expulsar para evitar a Vucetich

México.- Este sábado en los últimos minutos del Toluca vs Chivas, Marcelo Michel Leaño, entrenador del rebaño se fue expulsado al minuto 95 luego de varios reclamos al árbitro central. Esta acción resultó muy extraña para muchas personas, en especial para un personaje que ha estado detrás de los fracasos del entrenador y es Álvaro Morales, periodista de ESPN quien aseguró que la expulsión la consiguió para evitar cruzarse con Víctor Manuel Vucetich en el siguiente partido ya que según los rumores, Leaño fue quien buscó echar al "Rey Midas" de Chivas para tomar su lugar.

Álvaro Morales quien se ha encargado de ser el principal critico de la carrera de Leaño como DT de Chivas, no dejó escapar esta oportunidad para poner en el ojo del huracán al entrenador al formularle la teoría de que se hizo expulsar con reclamos y manotazos, algo que no había hecho antes, justo antes de tomarse ante Monterrey, en donde está Vucetich ya que según el tambien narrador afirma que no le quiere saludar.

Durante la emisión de Futbol Picante el periodista tocó el tema, que ya días atrás había comentado pues le parecía que algo así podía pasar y que casualmente pasó, "No sea que Leaño se haga expulsar para no saludar a Vucetich", eso dijo el día viernes, ahora este sábado tras el partido lo volvió a mencionar. "Qué raro. Justo en el partido previo a enfrentarse al técnico al que él sucedió se hace expulsar, que curioso que esta vez reclama más de lo normal. Nunca reclama y esta vez lo hace todo", dijo en las declaraciones recabadas por Mediotiempo de la última emisión del programa deportivo.

Antes de la llegada de Leaño, Víctor Manuel Vucetich era el DT de Chivas | Foto: Jam Media

Vucetich salió de Chivas en el Apertura 2021 luego de una mala temporada, se habla que Leaño estuvo buscando la forma para que se renovara el puesto de DT, y fue ahí donde entró él para tomar el mando del equipo que comandó en 9 partidos la temporada pasada, mientras que ahora lo ha hecho en 12. Por ahora con la expulsión habría logrado la evasión de estar en el banquillo y evitar ese momento incomodo y lleno de morbo que todos iban a buscar.

Leaño regresará al banco del Guadalajara el 16 de abril para el partido ante Cruz Azul que jugarán en el estadio Azteca y en donde según sea el resultado del juego del miércoles ante Rayados significará si tienen o no posibilidades de seguir en la pelea por un lugar en repechaje de la Liga MX.