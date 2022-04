Liga MX: Amaury Escoto nuevamente queda fuera de la convocatoria del Puebla

Puebla enfrentará este viernes a Mazatlán y se jugará su boleto para clasificar directo a los cuartos de final. La Franja dio a conocer la lista de jugadores convocados para este partido tan relevante y destacó la ausencia de Amaury Escoto, quien no ha jugado en este torneo.

El delantero fue uno de los jugadores importantes el semestre pasado, sobre todo como revulsivo y recambio importante para Nicolás Larcamón. Sin embargo, sufrió una condromalacia en la rótula de la rodilla izquierda y por ello fue operado a principios de este año y por ello se perdió casi todo el Clausura 2022.

Por lo que Escoto pasó la mayor parte del torneo en recuperación y rehabilitación, pero para el partido en la Jornada 15 ante Pachuca, el atacante reapareció en la convocatoria al igual que Daniel Aguilar, otro jugador que estuvo lesionado gran parte del torneo.

Aguilar sumó minutos en el segundo tiempo pero Amaury Escoto se quedó en la banca, además que para el compromiso ante Necaxa no fue convocado y tampoco para el compromiso ante Mazatlán. Hasta el momento, el club no ha confirmado si el jugador sufrió una recaída en su lesión y por eso no ha sido convocado.

Escoto una vez más quedó fuera de la convocatoria tras superar su lesión. Foto: Twitter Club Puebla

Escoto llegó al Puebla en julio del 2020 y desde entonces ha jugado 53 partidos, en los que ha marcado 4 goles y dado 3 asistencias. El último partido en el que tuvo actividad con la Franja fue en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2021, cuando disputó 19 minutos en la derrota 2-0 ante León.

Por otra parte, quienes regresaron a la convocatoria son Israel Reyes y Javier Salas. Los dos jugadores se perdieron el partido contra Necaxa por acumulación de amarillas, pero ya estarán a disposición de Nicolás Larcamón para el encuentro de este viernes.