Liga MX: Amaury Vergara rechazó saludo de José Luis Higuera luego de "destruir" en Chivas

México.- Amaury Vergara dejó ver su lado más inesperado luego de que José Luis Higuera intentara saludarlo. Este martes el directivo de Chivas acudió a la Ceremonia de Investidura al Salón de la Fama 2022 en Pachuca, ahí estuvo conviviendo con varias personas del medio pero ocurrió un momento totalmente sorpresivo cuando Higuera quien llegó a ser su mano derecha en Chivas se llevó un desaire del directivo cuando le negó un saludo frente a las cámaras y además le advirtió que jamás se le fuera a acercar otra vez.

En el clip que circula en redes sociales, Amaury Vergara se ve atendiendo a algunas personas cuando por detrás de él pasó José Luis Higuera quien le dio una palmada buscando el saludo del dueño de Chivas, cuando este se percató de quien se trataba de inmediato se volteó a lo que Higuera se marchó y cuando caminaba, Vergara se acerca por su espalda y le dice que jamás de le volviera a acercar.

"No, no me saludes tú, es más no te me vuelvas a acercar nunca más", fueron las palabras que se escucharon. El tambien directivo pero del equipo de Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX solo se fue sin decir más. Ante esto el video ya circulaba en redes sociales siendo el tema más hablado por el entorno del futbol mexicano, especialmente de quienes nunca habían visto el actuar de Amaury Vergara de esa forma.

Amaury Vergara rechaza el saludo de José Luis Higuiera | Foto: Captura

Se sabe que la salida de Higuera de Chivas se dio por temas fuertes en donde se le acusó de haber traicionado a Jorge Vergara en donde complicó temas con la exesposa del fallecido Jorge y es que en lugar de ayudarlo habría ayudarlo a conseguir más problemas. A todo eso se le unió el gran problema deportivo que dejó en Chivas, primero fue el culpable de Matías Almeyda dejara el equipo y tambien los temas económicos son algunos más de los que le acusan por lo que afición de Chivas y los dueños no le quieren.

Su salida de Chivas se dio hace algunos años y desde entonces ha perdido el contacto con el directivo del rebaño y todo parece que seguirá así hasta el último de sus días ya que difícilmente le abrirán la puerta una vez más.