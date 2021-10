Liga MX: Amaury Vergara revela que jugadores no quieren llegar a Chivas si no se les paga millones

México.- Chivas no la está pasando nada bien en ninguna de sus divisiones, desde deportivo hasta los directivos y es que los resultados ha están cansando a los aficionados que quieren cada vez más explicaciones y parece que Amaury Vergara se las dio pero no fueron las mejores. El dueño del Rebaño dejó claro que su equipo por ahora no está para hacer fichajes bomba por la situación en la que está económicamente.

Este fin de semana los aficionados lo abordaron a la salida de Verde Valle y le cuestionaron sobre posibles refuerzos para la siguiente temporada de la Liga MX, pero el directivo respondió de manera tajante al decir que no hay nada en la mesa por diversos motivos, entre los que destacan el dinero y la negativa de los jugadores.

De acuerdo con "Chivas Siempre" una cuenta comanda por el creador de contenido Roco Contreras quien le preguntó sobre Rodolfo Pizarro y Javier Hernández como posibles llegada, Amaury dejó claro que en ninguno de los casos se ha avanzado nada desde la última ocasión en la que se les buscó, además de confirmar que Rodolfo Pizarro no tiene intenciones de jugar en Chivas.

Y todavía si eso no fuera contundente tambien se refirió a otros jugadores sin dar nombres que les es imposible pensar en ellos pues las condiciones que ponen es de jugadores top en Europa con sueldos muy altos y que los compara con los del PSG, "Otros quieren venir, pero quieren que les paguemos como si fuera el PSG", dijo el presidente lo que deja sin posibilidades de ver a estos jugadores al siguiente temporada.

Rodolfo Pizarro no estaría ya en planes de Chivas | Foto: Jam Media

De manera respetuosa continuó firmando y siendo paciente con los fans del equipo para tras unos minutos salir de Verde Valle a sus asuntos. La realidad en Chivas es que desde hace ya 2 torneos que no puede comprar jugadores por temas económicos que se desataron por la compra millonaria de jugadores como, Antuna, Jesús Angulo, Cristian Calderón y más que no han funcionado del todo.

Aún la temporada de la Liga MX no termina pero el tiempo de inicio para la siguiente temporada no será mucho por lo que si se aventuran a contratar a un jugador debería ser local para que se adapte lo más pronto posible. Hoy el Rebaño está luchando para no fracasar una vez más en el torneo y es que sigue buscando meterse a Repechaje pero las posibilidades se están acabando.