Liga MX: América busca a Ricardo Gareca en caso de que no clasifique a Perú al Mundial Catar 2022

La directiva del América pedirá a un conocido para que les ayude a convencer a quien podría ser su nuevo director técnico, Oscar Ruggieri será el encargado de ofrecerle el puesto a Ricardo Gareca, actual estratega de la Selección de Perú que irá al repechaje para tratar de conseguir el boleto al Mundial Catar 2022 de la FIFA.

En caso que no lo lograra, las Águilas tomarían en serio la idea de contratar a Gareca, a pesar de que Fernando Ortiz realiza el interinato de buena forma, pero todavía está a prueba y podría ser que no logre permanecer en el banquillo.

Dicha información fue revelada por el propio Ruggieri en entrevista para ESPN en Argentina, donde declaró que el equipo Azulcrema se le acercó para pedirle que sea él quien logre la labor de convencimiento para que el estratega del representativo peruano llegue al equipo de los Millonetas.

"Me llamaron para que le hable (a Gareca), para llevarlo a algún lado, equipos. Tuve llamados y si Perú no clasificaba, ya tenía una banda de lugares. Me contactó el América de México, por ejemplo", declaró el exfutbolista.