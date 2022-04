Liga MX: América busca renovar a Luis Fuentes y Guillermo Ochoa; ambos han rendido

A pesar de que todavía no se termina el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, en América ya piensan en darle continuidad a dos de sus elementos que han rendido frutos en el terreno de juego, el lateral de 35 años, Luis Fuentes y el experimentado arquero Guillermo Ochoa, de 36 años.

Sin embargo, el futuro es incierto aún en Coapa, no se sabe si Fernando Ortiz se quedará en el banquillo y ya podrían manejar algunos movimientos en caso de la probable eliminación, pues todavía no entran no siquiera al repechaje y sin tiempo qué perder, podrían ajustar sus piezas de una vez.

No fue un arribo alentador del canterano de los Pumas en el Ame, le tomó tiempo ganarse la titularidad, hasta que se consolidó y es parte fundamental en la defensa de los Azulcremas; misma situación con Paco Memo Ochoa, el cual, desde su regreso al balompié mexicano tras sus años en Europa, volvió para tratar de volver a sus inicios en plan grande, y es más que un consagrado. Ambos podrían quedarse hasta junio de 2023.

Con la misma suerte no podrían correr el defensa Miguel Layún ni el cancerbero suplente Oscar Jiménez, quienes no están considerados para permanecer y no ha habido pláticas con la directiva encabezada por Santiago Baños para quedarse otro tiempo más. Sus contratos finalizan en el verano de este año.