Liga MX: "América es un club muy grande": primeras palabras de Juan Otero en las Águilas

México.- A días de su contratación, Juan Otero por fin dio sus palabras como jugador del Club América en las cuales describió una sensación de alegría y responsabilidad por llegar a uno de los clubes más importantes de México. El extremo colombiano habló en exclusiva para su equipo en entrevista en donde confirmó todo lo que pasó con su negociación y lo que espera aportar en las Águilas y más porque es posible que para este fin de semana ya tenga su primera participación en la Liga MX.

Si bien su contratación se dio hasta el último momento ya que su nombre ya no figuraba entre las opciones del Club América, tuvo la fortuna que de todos los que estuvieron antes que él no llegaran a Coapa y eso le facilitó que se diera una oferta a Santos para su traspaso. Luego de varios días se hizo oficial y desde el primer minuto de su anuncio ya estaba en la CMDX acoplándose con sus compañeros. Su llegada no no fue sencilla para la afición que aún no termina por aceptar su incorporación por lo que se espera pueda responder en el campo.

"Cuando me enteré me puso muy contento. Se sabe que América es un club muy grande, sabes que te piden estar siempre en los primeros lugares y estar en buen nivel. Aquí llegué y los compañeros me acogieron muy bien, son muy buenas personas y eso te da confianza para hacer las cosas bien", dijo en la entrevista el número 30, dorsal que dejó Renato Ibarra quien casualmente jugaba en la misma posición.

Sobre el tema de la presión, Otero aseguró que sabe a donde llega y que las exigencias son fuertes por lo que se describe como un futbolista con la capacidad de manejar los momentos inestables para sacar lo mejor de si mismo como del equipo, además de que no siente tanto la presión como a otros les pudiera pasar, lo que le alimenta su ilusión de jugar con América es la posibilidad de ganar títulos ya que sabe que esa es la encomienda principal del equipo.

Juan Otero podría debutar con América este fin de semana | Foto: Captura

"Soy un jugador que trabaja mucho para ayudar al equipo a ganar los partidos, no soy de mucha presión. Siempre trabajo. Partido a parido uno se afianza con los compañeros y así van a ser las cosas. Cuando llegas al América, siempre lo que quieres es ganar títulos, a eso vengo y ayudar al equipo en lo que me toque", agregó al atacantes sudamericano.

Juan Otero ha entrenador a la par del equipo por lo que se espera que para este fin de semana cuando reciban al Atlético de San Luis pueda tener sus primeros minutos en la Liga MX, por segunda ocasión, ya que hay que recordar que ya debutó en el Clausura 2022 pero con Santos, jugando la primeras 2 jornadas como titular.