Liga MX: América estaría obligado a dejar fuera a uno de sus extranjeros por sobrecupo

Ciudad de México.- Vaya problema en el que está el Club América y es que al no poder resolver el tema de sus jugadores No Formados en México o extranjeros pues tienen sobrecupo. La Liga MX permite hasta 11 de ellos y las águilas cuentan con 12 por lo que deberán dejar fuera a uno y tienen hasta final de mes que es cuando cierra el mercado extranjero.

Este problema nació luego de que la directiva habló de que ya no contaban con Roger Martínez y Andrés Ibargüen por lo que se entendía que los futbolistas dejarían el club antes del inicio del torneo, pero sus altos costos le hicieron imposible colocarlos en otros equipos por lo que siguen perteneciendo al equipo.

De momento el jugador que tiene un 80% de posibilidad de jugar con Santiago Solari es Andrés Ibargüen, mientras que Roger era el que no estaba en el proyecto pero ahora las cosas cambian. Esto le trae problemas al equipo que recientemente contrataron a Pedro Aquino, quien es peruano pero su lugar está disponible luego de la salida de Santiago Cáseres.

El dilema será que de quedarse con Roger estaría dejando fuera a dos de los jugadores que se encuentran lesionados pero que podrían aparecer en las siguientes semanas como lo son Nicolás Castillo y Bruno Valdez quienes han cumplido con un tiempo de recuperación largo y que serían de gran ayuda en el planteamiento del equipo.

Jugadores extranjeros en América

Bruno Valdez Emanuel Aguilera Richard Sánchez Sebastián Cáceres Pedro Aquino Nicolás Benedetti Leo Suárez Federico Viñas Nicolás Castillo Andrés Ibargüen Roger Martínez Sergio Díaz

Y este problema de poder tener tantos extranjeros, los equipos de la Liga MX llegaron a un acuerdo hace algunas temporadas en donde el número irá disminuyendo cada vez más. La temporada pasada se inició con 12 al igual que esta pero una temporada más serán solo 11 y así sucesivamente hasta quedar con un número considerable.

Estos hará que equipos como América, Tigres, Monterrey por poner un ejemplo que son los que más jugadores no formados en México utilizan deberán regular su plantilla para estar dentro de los que estipula la Liga MX. Casos contrarios como en Chivas, y muchos otros equipos mexicanos que en su mayoría tienen jugadores nacionales.

De esa manera América deberá elegir a su jugador número 12, por actuaciones y rendimiento, Roger Martínez estaría con un pie fuera y tal vez no con la posibilidad de ser registrado si no que hasta podrían terminar con su contrato si no encuentran un lugar donde colocarlo.