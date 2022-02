Liga MX: América evalúa sanción económica en jugadores por pobre rendimiento

La directiva de las Águilas del América ya no soporta los malos resultados de su plantilla, donde suman más de 100 días sin poder lograr un triunfo. Todo esto recae en los altos mandos quienes ya analizan una sanción económica para los jugadores.

Y es que los malos resultados del América no se han hecho esperar en este actual torneo, donde Santiago Solari no ha podido encontrar la fórmula correcta para sumar tres unidades. No hay excusas ni pretextos para decir que no tienen un equipo competitivo, ya que se le contrato a los jugadores que el DT pidió para este Clausura 2022.

Según la columna de El Francotirador del Diario Record, afirma que los jugadores de la actual plantilla podría ser tocados en su bolsillo tras los malos resultados que han venido teniendo en la Liga MX.

"Pues vienen los primeros ajustes, ya que están valorando aplicar una medida inmediata y efectiva, esa que siempre sirve con el futbolista: tocarle el bolsillo".

Dicha fuente asegura que este aval de la sanción económica en América cuenta con la del dueño del equipo, quien ya se canso de ver a su equipo por la calle de la amargura.

"Me contaron que ya están evaluando la sanción económica, con el aval del patrón, por la falta de rendimiento y resultados con las famosas ‘primas’, es decir, congelar bonos mientras no levanten vuelo. Esto se sabe por radio pasillo y ha dolido al grupo; se espera una reacción positiva para evitarlo. Veamos", dice la columna deportiva.

Parte del mensaje que Azcárraga le dijo al grupo en Coapa, también iba dirigido al cuerpo técnico, no solo va recaer en los jugadores esta sanción.