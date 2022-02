Liga MX: América podría caer al último lugar de la tabla si pierde ante Santos

México.- En el Club América no la están pasando para nada bien, los resultados no llegan y cada vez el abismo del último lugar le asecha al punto de que si este sábado cae en si visita ante Santos y se combina con algunos resultados más podría caer como el peor equipo del Clausura 2022 algo que desde hace varios torneos que no sucede. América viene de un par de derrotas ante Atlas y San Luis, ambas dejando de muy mala manera al equipo de Santiago Solari que no encuentra la salida.

Al momento la única ventaja que tiene es que Santos está igual o peor que ellos pues el equipo de Pedro Caixinha es el último lugar de la general con solo 1 punto pero con una diferencia negativa. Ambos clubes junto a Querétaro son los únicos que no han ganado ningún partido en el torneo luego de 5 jornadas, solo que en el beneficio de América tiene un duelo pendiente de la jornada 2 que en unos cuantos días realizará ante el equipo de Mazatlán FC.

Leer más: ¡Inigualable! Guadalupe Ortiz de paseo en yate deja a todos con la boca abierta

El partido para ambos entrenadores será de suma importancia ya que de ganar los 3 puntos podrían subir posiciones y con ello recuperar la confianza para poder salir del mal momento, pero en caso de perder todo podría complicarse al punto de que en pocos partidos ya puedan estar peligro de continuidad. En América ya hay advertencia por parte del dueño por lo que el triunfo deberá llegar si o si este sábado, con Santos las cosas son un poco más tranquilas pues Pedro Caixinha ya conoce al equipo y le podrían dar más espacio para recuperarse.

Las acciones del partido se darán en punto de las 21:00 pm de este sábado 12 de febrero a través de las señales de TUDN y TV Azteca. El duelo será de vía o muerte ya que los equipos comienzan a alejarse poco a poco. En el caso del América pega más fuerte por todo lo que ha pasado en los últimos años con ellos al siempre estar peleando los primeros puestos y que apenas la campaña pasada fueron el número 1 en la general.

Club América podría quedar en el último lugar de la general | Foto: Jam Media

Las últimas veces que América estuvo en el fondo

América ha tenido momentos complicados en los últimos meses, haber quedado eliminado dos veces consecutiva en los Cuartos de Final fue algo que ya marcó a Santiago Solari como perder la final de la Concachampions, ahora podría tener una nueva mancha es su trabajo como llevar al último puesto en el torneo al América. En la historia reciente del equipo es algo que pocas veces han pasado pero siempre se recuerda pues algo poco visto y cuando pasa la afición se muestra preocupada.

Leer más: Liga MX Femenil: Mirelle Arciniega llega a los 100 partidos con el Puebla Femenil

La más reciente fue apenas en el 2017 cuando estuvo en la última posición por unas jornadas. Se jugaba el Apertura 2017 en esa ocasión dirigidos por Ricardo Antonio La Volpe, quien tambien perdió en sus dos partidos iniciales ante Toluca y Tigres apenas en la jornada 3 ocupo el último lugar de la general, aunque solo fue por unos días ya que luego levantó el vuelo, pero no le alcanzó ya que quedó en noveno lugar quedando fuera de Liguilla.

La segunda en la década se vivió en el Apertura 2015 cuando Nacho Ambriz fue el DT encargado del equipo. Una vez más en el inicio del torneo cayó de manera consecutiva ante Puebla y Atlas en donde llegaron al último puesto de igual manera se recuperaron y llegaron a semifinales en donde fueron eliminados de Pumas.