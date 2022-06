Liga MX: América podría fichar a Víctor Guzmán, defensa de Xolos

Las Águilas del América se mantiene en la búsqueda de un elemento que refuerce la defensa central, a pesar del interés por Israel Reyes, quien milita en el Puebla y de Néstor Araujo, elemento internacional que juega en el Celta de Vigo de LaLiga de España, se maneja el nombre de Víctor Guzmán, el cual, forma parte de los Xolos de Tijuana.

De cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en Coapa ya han preguntado por el costo del juvenil de 20 años, quien recién participó con la Selección Mexicana en la obtención del tercero lugar en el Torneo Maurice Revello -antes Esperanzas de Toulon- y que tiene un futuro prometedor en el balompié profesional.

Asimismo, la relación de la empresa PitzGroup con el América no es nueva, algunos de los elementos que son representados son: Henry Martín, Mauro Lainez, Jordan Silva y el canterano de los Pumas, Luis Fuentes, siendo Víctor Guzmán otro de los futbolistas que forman parte de la cartera de dicha firma, por lo que no habría dificultad en ficharlo.

Aunque Ricardo Valiño, director técnico de los Xolos de Tijuana habló de las características del jugador, consideró que le hace falta consolidarse, significa adquirir la madurez en el puesto, que esa posición requiere. Pero sí, yo creo que estamos en presencia de un central mexicano que puede ser a futuro ese recambio generacional en una posición donde no hay mucho. Que yo sepa la directiva no me ha dicho nada (sobre un posible traspaso)”, declaró para La Octava Sports.