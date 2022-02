Liga MX: América presenta su nuevo jersey en medio de una crisis deportiva

México.- Este jueves el Club América como muchos otros equipos de la Liga MX hicieron oficial la presentación de su nuevo uniforme con el que estarán compitiendo en lo que resta del Clausura 2022. El diseño ha sido elogiado pero tambien ha sido criticado por tener un color con el que no se le relaciona al equipo, aún así los comentarios positivos son más pero hubo algo que opacó el anuncio y es el momento que está viviendo el equipo y es que este miércoles volvieron a perder en su visita a Mazatlán.

Lo que se esperaba que fuera solo una fiesta se quedó a medias, América viajó a Mazatlán con la consigna de una victoria para así confirmar que el partido ante Santos no había sido un espejismo. La directiva contaba con que se obtendrían los 3 puntos por lo que la presentación del nuevo uniforme iba a ser la cereza del pastel para una afición que estaría contenta con el equipo pero nada de eso pasó, América cayó y la presentación no generó tanta emoción en los aficionados que prefirieron criticar el funcionamiento del equipo en el inicio de la Liga MX.

Este es el tercer uniforme del Club América | Foto: Twitter Club América

"Presentamos el nuevo tercer uniforme para este 2022. Con este diseño celebramos los colores y la vibra del barrio de Coapa, lugar donde se vive y respira el futbol", fueron las palabras con las que anunciaron el uniforme. Este diseño ya se había revelado en filtraciones desde algunas semanas atrás. El diseño optado para esta ocasión fue inspirado en el barrio de Coapa, casa del Club América pues ahí se encuentra en el centro de entrenamiento del equipo desde hace mucho tiempo.

En reses sociales ya se pueden ver a los jugadores tanto del equipo femenil como varonil portando los nuevos colores del equipo que seguramente podrán ser utilizados en su siguiente partido de Liga MX Femenil como Liga MX, en el caso de América este domingo ante el Pachuca. Quienes no están muy convencidos son los aficionados, todos ellos destacan que el club no está para presentar uniformes pero que aún así harán la compra pues les pareció bonita pero que siguen en gran conflicto por los malos resultados del torneo.

América Femenil tambien tuvo su versión del nuevo uniforme | Foto: Twitter Club América

América ha tenido uno de los peores arranques en mucho tiempo en la Liga MX, en esta temporada ha tenido la fortuna de que no ha llegado a estar en el fondo de la de la general pero ha estado muy cerca. Santiago Solari ha salido con 3 derrotas, un empate y una victoria lo que le tienen en el lugar 14 con solo 4 unidades, si bien está muy cerca de otros equipos en zona de repechaje lo que preocupa más es el juego, en todos los partidos, incluso en la victoria ante Santos demostraron que no tienen profundidad, la defensa es muy frágil, los delanteros no son los más finos por lo que en conjunto se ve muy mal.

El tiempo para Solari está llegando a su fin, luego de dos torneos cayendo en 4tos de final y el haber perdido la final de la Concachampions y ahora ser una de las burlas de la Liga MX le estaría firmando su salida del equipo, falta esperar el resultado del domingo ante Pachuca, en caso de sacar el partido puede respirar, de lo contrario su puesto se tambalea.