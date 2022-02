Liga MX: América recibe al Pachuca en duelo de realidades distintas en el Clausura 2022

Este domingo las Águilas del América reciben a los Tuzos del Pachuca en un partido de dos equipos que viven realidades muy diferentes en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, en duelo correspondiente a la jornada 6, donde puede estar en juego el puesto del argentino Santiago Solari como entrenador del conjunto de Coapa.

En lo que ha sido un inicio de torneo poco esperado para los aficionados y jugadores del América, el argentino Santiago Solari se encuentra en la cuerda floja tras el pésimo arranque que ha tenido su esquipo en el Clausura 2022, en el que es su tercer torneo al frente de las Águilas, además de que se ha convertido en el peor arranque al frente de los de Coapa en la Liga MX.

Tras cinco jornadas el América marcha en el decimoquinto lugar de la tabla general con cuatro puntos, gracias a una victoria, un empate y tres derrotas, y llegan al partido de este domingo luego de perder a media semana en su visita a Mazatlán FC en partido pendiente de la jornada 2, derrota con lo que se perdió el objetivo principal de la semana, obtener 7 puntos de 9 posibles.

Enfrente tendrán a un rival muy difícil que vive un momento muy diferente al del América, ya que marchan en la tercera posición de la tabla general con 10 unidades y poco a poco el Pachuca ha mostrado acostumbrarse aun más a la manera de jugar del entrenador uruguayo Guillermo Almada, quien se encuentra en el primer torneo al mando de los Tuzos en la Liga MX.

El América sumó su tercera derrota en cuatro salidas en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX al caer 2-1 ante Mazatlán FC en un partido pospuesto de la segunda jornada; los azulcremas son la tercera peor defensa del campeonato.

Tras la derrota a media semana al referirse a la crisis del América, Solari se negó a asumirse como el culpable porque, según consideró, el futbol es un deporte de equipo. “Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos, o no logramos competir, la responsabilidad es de todos, igual que cuando se gana o se baten récords. Es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos sacar; no hay división, trabajamos juntos todos los días”, explicó.