Real Madrid: Vinicius afirma que el conjunto merengue tendrá un año 2022 lleno de éxitos

El extremo brasileño Vinicius asegura que el Real Madrid tendrá un año 2022 lleno de éxitos de la mano de su director técnico italianoa, Carlo Ancelotti.

"El 2022 va a ser el año del Real Madrid", le dice mientras el aficionado se quita la camiseta del City.

El carioca asegura que estra trabajando muy fuerte para llegar a tope a la siguiente año tanto en La Liga y en Champions League.

"Aún tengo que seguir mejorando, tengo mucho margen para eso. Solo estoy empezando", aseguraba de manera humilde, pero mostrando también su ambición por mejorar. Claro que Vini sueña con ser algún día el mejor futbolista del mundo, pero no se obsesiona con ello. Sabe que el trabajo del día a día es la mejor receta de éxito.

Vinicius espera que los aficionados brasileños lo apoyen en su carrera este año 2022, ya que en el año que va de salida siente que creció demasiado como futbolista y ahora le toca aumentar ese buen nivel.

"Siempre digo que uno de mis sueños es que todos los brasileños me apoyen. Y, de alguna manera, saber que mi fútbol está brindando diversión y alegría a los aficionados me hace feliz. En mi carrera, 2021 fue un año especial, en el que crecí dentro y fuera del campo. Fuera del campo me sentí feliz con el lanzamiento de la aplicación Base, dirigida a la educación digital en las escuelas públicas brasileñas", dijo en Globo Esporte, donde terminó lanzando un último deseo: "Ojalá que el 2022, año de Mundial y de muchos partidos importantes para el Madrid, sea aún mejor"