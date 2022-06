Liga MX: América sigue buscando acomodo para Henry Martín y se señala al Puebla como posible destino

Uno de los principales problemas de América en torneos recientes ha sido la falta de un goleador y referente de ataque. Si bien colectivamente el equipo no tiene mala producción ofensiva, en el aspecto individual ninguno de sus atacantes ha asumido el rol de un "matador" dentro del área.

En el pasado Clausura 2022, Roger Martínez, Federico Viñas y Henry Martín hicieron apenas 6 goles entre los 3 en fase regular. Y en Liguilla solo el mexicano marcó en una ocasión, razón por la cual está en búsqueda de un delantero durante el mercado de fichajes.

El problema es que primero necesitan liberar plazas de extranjero, de lo contrario tendrán que buscar un delantero mexicano. A pesar de eso, y de que en los últimos dos años fue el atacante con mejor registro, los rumores señalan a Henry Martín como una posible baja.

Primero se dijo que el atacante podría llegar a Chivas, información que Ricardo Peláez descartó. Mientras que este fin de semana diversos medios manejaron la versión de que el Puebla sería el destino de Martín Mex y que podría llegar a la Franja como parte de la negociación por Salvador Reyes.

Además, medios locales aseguran que el delantero no vería con malos ojos ponerse a disposición de Nicolás Larcamón. No obstante, hasta el momento no son más que especulaciones, pues el jugador tiene contrato con América hasta junio de 2024, además que su salario podría ser un impedimento para fichar con la Franja.

Por ahora, el atacante se mantiene en concentración con la Selección Mexicana, con la cual solo jugó 22 minutos ante Nigeria y se quedó en la banca ante Uruguay durante el tour del Tri en Estados Unidos antes de la Liga de Naciones de la Concacaf.