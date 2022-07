Liga MX: América sólo ha sumado cuatro puntos de doce posible en este Apertura 2022

Mal y de malas la esta pasando el equipo de las Águilas del América en este inicio de torneo Apertura 2022 de la Liga MX, ya que con la derrota ante Xolos de Tijuana en la fecha 4, la agonía se incrementa en la plantilla dirigida por Fernando Ortiz.

El cuadro azulcrema sólo ha sumado cuatro puntos de doce posible en este Apertura 2022 y esto esta causando mella dentro del equipo, ya que los directivos no están nada contentos con los resultados logrados hasta el momento.

Fernando Ortiz asumió la responsabilidad de este mal inicio y ahora solo le queda concentrarse en el siguiente partido.

"Un análisis frio y rápido. Se jugó mal. Cuando uno interpreta que se juega mal, el resultado a veces indica una derrota. Creo que ellos se llevan mucho más de lo que plantearon en el campo. Hay que reconocer que nosotros no tuvimos una buena noche. Hay que pensar en el próximo partido. Cuando no salen las cosas hay que dar la cara. El responsable soy yo. No se jugó bien", mencionó en conferencia de prensa.

El estratega argentino reconoció el buen trabajo de Xolos de Tijuana en este partido de la jornada 4.

"No me sorprende, porque sabíamos cómo juegan. Nosotros no tuvimos la sabiduría e inteligencia de mostrar en el campo lo que habíamos preparado", añadió.

"Es futbol. Cuando tuvimos todas esas victorias seguidas, insistía siempre en lo mismo. Yo creo mucho en este plantel. Hay que seguir trabajando", finalizó.