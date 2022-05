Liga MX: América tendría en mente 3 refuerzos para el Apertura 2022

México.- Luego de que América fuera humillado en las semifinales de la Liga MX ante Pachuca, el equipo ahora se concentra en otras cosas, los jugadores en sus vacaciones, la directiva y cuerpo técnico en la contratación de jugadores para la siguiente campaña. Pensando que Fernando Ortiz continúe al frente del equipo la indicación es la contratación de 3 jugadores cuando menos para la defensa central, extremo por derecha y un delantero para poder competir.

Los últimos reportes que han salido desde Coapa indican que están contentos con el trabajo de Fernando Ortiz y es muy posible que continúe al frente del equipo pero en caso de que las cosas no salgan como se esperan las indicaciones del directivo deportivo como de la afición es la misma, reforzar las 3 zonas ya mencionadas. Mismas que curiosamente han sido las que se han complicado en ocupar en los últimos años en el equipo.

América ha perdido protagonismo en la Liga MX en las últimas temporadas pues luego de 2 años pudo regresar de nuevo a unas semifinales pero durante su camino se vio que el equipo no está completo pues la falta de gol es algo que ha dejado sumamente preocupados a todos especialmente al cuerpo técnico pues confían que de haber tenido esa puntería en el momento adecuado serían ellos lo que estarían en las finales del futbol mexicano.

América traería al menos a 3 jugadores como refuerzos | Foto: Jam Media

Otra de las plazas que no se ha podido llenar es la banda de la derecha, la campaña pasada Santiago Solari tuvo muchas complicaciones para tener un jugador en esa banda, luego de la salida de Renato Ibarra pero los hombres que llegaron no han sido la solución como Juan Otero o Alejando Zendejas quien aunque ha tenido una mejor participación no es el jugador destinado de salirse mucho del área para buscar centros.

Y la zona defensiva que en los últimos torneos ha sufrido mucho con las lesiones, bajas de juego y errores que les ha costado partidos y que han sido uno de los principales dolores de cabeza. De momento los nombres no se han dado a conocer pues apenas culminó la temporada para el equipo lo que indicaría que será dentro de un par de semanas cuando los anuncios oficiales se hagan a los aficionados.