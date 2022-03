Liga MX: América trae la pólvora mojada, es el equipo con menos disparos a portería ajena

Las Águilas del América llegarán al Clásico Nacional frente a las Chivas del Guadalajara en su peor momento en la última década, su debilidad ofensiva los tiene hundidos en el fondo de la tabla general del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX con apenas 6 puntos, con tan solo 10 anotaciones y 16 en contra.

Tras la salida de Santiago Solari en la dirección técnica, los de Coapa trajeron a Fernando Ortiz para dirigirlos por lo que resta de la campaña; sin embargo, todo parece indicar que el cierre del torneo será más complicado de lo que parece.

América no carbura, no camina, no funciona. Sus números hablan por sí solos, son los quintos peores en goles, los jugadores no se comprometen con el peso y el valor que representa la camiseta Azulcrema.

Los Cremas cuentan en su lineamiento ofensivo con futbolistas como el español Álvaro Fidalgo, Roger Martínez, Henry Martín, Diego Valdés y Federico Viñas, pero parece ser que traen la pólvora mojada y nada más no encuentran la fórmula para capitalizar de cara al arco rival.

Asimismo, los Millonetas son junto con los Bravos del FC Juárez los peores en todo el campeonato, apenas han disparado en 12 oportunidades a la portería adversaria, situación que los coloca en números deshonrosos para sus miles de seguidores. Esta noche, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) enfrentarán a las Chivas del Guadalajara en la cancha del Estadio Akron, la transmisión será a través de Chivas TV, TUDN y TV Azteca.