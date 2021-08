Liga MX: América visita al Atlas en busca de enmendar su error de la alienación indebida

Jalisco.- El equipo de Santiago Solari llegó a Guadalajara este sábado para preparar su partido ante el equipo del Atlas en el cierre de la jornada 4 de la Liga MX. Este partido además de 3 puntos está en juego una revancha por parte del Club América quien hace 6 meses visitó el Jalisco y a pesar de haber ganado en el campo, sobre la mesa perdieron.

Aquel partido fue además del gran despegue del equipo del Atlas en la Liga MX que lo metió a Liguilla y que ahora lo tiene de nuevo en puestos importantes y de manera invicta. Las cosas se dieron muy rápido, América goleó 0-3 pero de un momento a otro la alineación indebida inundó las redes sociales al punto de que el equipo rojinegro apeló el partido y la Liga MX le otorgó el juego.

El error de Solari y compañía fue haber dejado a Federico Viñas en la banca cuando no había sido convocado al partido lo que ocasionó que de ahí se tomara el Atlas para alegar que hubo una alineación indebida, si bien el uruguayo no jugó el reglamento avaló la protesta y se perdieron los puntos.

Ahora es todo diferente, solo hay una pequeña diferencia pero el resto de circunstancias los ponen en un partido más que parejo. De acuerdo con la página oficial de la Liga MX, ambos equipos están empatados en el 5to y 6to lugar de la tabla con 7 unidades, pero el cuadro del Atlas tiene la ventaja de no haber recibido gol en la campaña, mientras que América sí.

Diego Cocca se ha encargado de darle una estabilidad al equipo desde su llegada como bombero hace un par de torneos. Luego de una Liguilla y un torneo más que bueno, ahora quieren repetirlo para buscar una gran alegría para su afición que tanto lo necesita. Para este partido no hay mucha diferencia, si bien América es un equipo fuerte, no se ha visto de esa manera en el inicio de la temporada.

América había goleado en su última visita y perdió en la mesa | Foto: Jam Media

Santiago Solari por su parte ha hecho un equipo solido pero aún con algo de falta de idea en su juego en momentos de verse abajo en el marcador o cuando es atacado mucho por el rival. Por ahora no ha perdido en el torneo con 2 victoria y un empate y no espera que este partido sea su primera derrota. Una de las que podría perjudicar a las Águilas en esta jornada sería el cansancio de sus figuras como Córdova, Sánchez y Henry quienes no han descansado desde su llegada de Tokio.

El partido se jugará este domingo 15 de agosto en punto de las 17:00 pm a través de TUDN, Canal 5 y TV Azteca desde la cancha del Estadio Jalisco en donde todos los rojinegros están de fiesta con el 105 aniversario de su equipo por lo que buscarán redondearlo con una victoria.