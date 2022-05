Liga MX: América vs Puebla con la mayor entrada en los duelos de 4tos de final

Ciudad de México.- La afición sigue incrementando en los estadios de futbol tra la disminución de contagos por Covid-19 y las medidas de seguridad que se han puesto en funcionamiento para acabar con toda la violencia en los estadios de futbol de la Liga MX.

En esta última semana se disputaron los partidos de ida y vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Alfonso Lastras, Cuauhtémoc, Akron, Hidalgo, Jalisco, Universitario y Azteca, siendo éste último el que mayor ingreso registró de los siete inmuebles que albergaron los partidos: Pachuca vs San Luis, Atlas vs Chivas, Tigres vs Cruz Azul y América vs Puebla.

De acuerdo a la información compartida en la página de Facebook Futboleros el Coloso de Santa Úrsula tuvo un aforo de 51 mil 186 espectadores en el juego de vuelta entre América vs Puebla, la ida en el Cuauhtémoc completó 43 mil 921 aficionados; la segunda cifra más alta en asistencia.

El Volcán se posiciona en el tercer sitio con tras permitir un aforo de 40 mil 161 almas en el Tigres vs Cruz Azul, duelo de vuelta. Por otro lado el Estadio Akron albergó el duelo de ida Chivas vs Atlas, inmueble que recibió 34 mil 780 seguidores de la 'Perla Tapatía'.

Mientras que el juego de vuelta en el Estadio Jalisco tuvo una asistencia de 32 mil 746 personas en la tribuna. En cambio Cruz Azul vs Tigres fue uno de los compromisos que grabó un bajo número de admiradores en el recinto con 28 mil 974 fanáticos.

Sin embargo La eliminatoria entre el superlíderTuzos del Pachuca y Atlético de San Luis quedó tanto en la ida como en la vuelta con la menor cifra de espectadores en la grada. El Alfonso Lastras recibió 16 mil 605 aficionados y 9 mil 565 personas entraron al Estadio Hidalgo.

Para la etapa de semifinales el número será más alto, pues los cuatro primeros del Clausura 2022 siguen con vida y habrá dos llaves que aspiran a un lleno total en ambos juegos; Pachuca enfrentará al América y Tigres hará lo propio contra el campeón Atlas de Guadalajara.