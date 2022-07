Liga MX: América y Atlas empatan sin goles en su primer partido del Apertura 2022

Ciudad de México.- Club América recibió la visita del bicampeón, Atlas de Guadalara, en la cancha del Estadio Azteca, donde, previo al partido, el cuadro local se rehusó en hacer el famoso pasillo para el actual monarca de la Liga MX, situación que llamó la atención entre los presentes.

Comenzado el partido las cosas cambiaron y ambos equipos se lanzaron a buscar la primera victoria en el Apertura 2022. Los azulcrema estuvieron más insistentes durante la primera parte, sin embargo sus tiros no se incrustaron en la cabaña defendida por el colombiano, Camilo Vargas.

Los Zorros no se desesperaron pese a que la posesión no estuvo a su favor, al grado que, estuvo cerca de abrir la cuenta en una pelota que Julián Quiñones recibió en el área de Guillermo Ochoa, no obstante le quedó un poco retrasada y mejor la cedió para el joven, Jonathan Herrera, quien de media vuelta remató a puerta, empero la redonda fue a dar en la base del poste.

Atlas y América empatan en el Azteca

Para la segunda parte América continuó con ese acosó hacia la meta de Camilo Vargas que la más clara la tuvo el recién ingresado, Iker Moreno. El canterano corrió a toda velocidad para alcanzar un pase filtrado de Diego Valdés y quedar frente a Camilo Vargas, pero adelantó demasiado el balón y eso le permitió al cancerbero atajar su intento de disparo.

América y Atlas no se hacen daño

Los comandados por Fernando Ortiz perdían la fórmula para tratar de anidar en el portal del Atlas que se quedó a centímetros de la victoria luego de un cañonazo de Julián Quiñones que iba directo a las redes, pero Guillermo Ochoa voló con ambas manos para impedir el tanto del colombiano y el triunfo de los comandados por Diego Cocca.

En este primer partido tanto América como Atlas perdieron un elemento importante que podría causar baja en el transcurso del Apertura 2022: Roger Martínez y el actual refuerzo de la Academia, Mauro Manotas, jugadoresque salieron lesionados y será en las próximas horas que se sabrá cuánto tiempo quedarían sin jugar en el torneo.

Mauro Manotas salió lesionado

América y Atlas firman el segundo empate sin goles del presente campeonato de la Liga MX. Para la fecha 2 las Águilas visitarán a Rayados de Monterrey, en cambio los Zorros aún tardarán en debutar en casa, ya que serán rivales del Toluca en el Nemesio Díez.