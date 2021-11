Liga MX: América y Chivas preparan intercambio de Sebastián Córdova y Uriel Antuna

México.- La eliminación del Club América de la Liguilla fue opacada por una noticia de alta polémica y es que se ha revelado que el América y Chivas están en negociaciones para llegar a un intercambio de jugadores en donde Sebastián Córdova dejaría las Águilas y Uriel Antuna al Rebaño, lo que de por si ya es una noticia inesperada se convertiría en una traición para ambas instituciones el negocias de forma directa, justo como ya en el pasado se hizo y en muchos de los casos no fue la mejor idea.

La noticia la dio a conocer el reportero Carlos Reynoso en sus redes sociales, "Atención aficionados de Chivas y América. El siguiente torneo podríamos ver a Uriel Antuna como nuevo jugador de América y Sebastián Córdova pasaría a las Chivas", así lo anunció. Si bien al inicio generó duda luego de algunas horas más personas del medio comenzaron a confirmarlo lo que se ha dado por hecho que ambos equipos, los más ganadores de la Liga MX están planeando un intercambio que evidentemente no estaría agradando a ninguna de las dos aficiones.

Las cosas aparentemente están en charlas para llegar a un acuerdo, y en caso de que todo marche como se espera de ambas partes en las siguientes semanas estarían dando una noticia. Esto ha tomado a ambas aficiones en un momento complicado, ninguno está contento con lo que hizo su equipo en la Liga MX y ahora con un movimiento de esta categorías es que podrían hasta generar conflicto por las reglas no escritas que los clubes "grandes" del futbol mexicano deben seguir de no contratar de manera directa a los jugadores.

Otra fuente como Récord afirmó que el que pidió a Córdova a Chivas es Marcelo Michel Leaño a quien conocería de gran tiempo ya que estuvo con él su paso por Necaxa en donde incluso debutó. En lo que respecta a Uriel Antuna el equipo de las Águilas no habría sido pedido pero como parte de la negociación para que suelten al 10 del América lo pondrían como moneda de cambio, recordando que el Rebaño no tiene el dinero suficiente para comprar jugadores.

América y Chivas están preparando un intercambio de jugadores para el Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Por ahora todo se mantiene como una posibilidad, en la última gran transacción entre equipos fue la Oribe Peralta, el jugador salió del América y fue contratado por Chivas de forma directa y lo hizo con un mega contrato que lo dejó como el mejor pagado del equipo, pero tras dos años solo anotó un par de goles y para este torneo dejó al club. Ya en otras ocasiones se han dado compras de equipo a equipo en donde no han sido las mejores ideas pues los jugadores

no han rendido, incluso tambien se han dado vía otros equipos, que si bien ya no tenían nada que ver con el club su pasado tambien es otro motivo para los fans de ambos clubes.

Ambas directivas están trabajando para diseñas el siguiente torneo, Chivas quedó fuera en Repechaje, mientras que América apenas en los Cuartos de Final, por ahora el tiempo para ambos es reorganizar y esperar noticias para los refuerzo y bajas para la nueva temporada.