Liga MX: América y Pumas sostendrán amistoso en octubre en los Estados Unidos

México.- A falta de que hagan el anuncio oficial en las redes sociales de ambos clubes, en el próximo mes de octubre, América y Pumas se verán las caras en Estados Unidos para sostener un partido amistoso que lleva más de un año retrasado pues se tenía planeado para el 28 de marzo de 2020 pero por temas de la pandemia no se había podido concretar.

Ahora luego de tanto tiempo, este duelo servirá como el festejo de aniversario de los 105 años del Club América próximos a celebrarse el día 12 de octubre, la fecha tentativa para el partido es el 8 del mismo mes en el California en el Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy.

Este duelo se jugará en ese fecha aprovechando el parón de la Liga MX por la nueva fecha FIFA que se vivirá en el mes de octubre y justo como lo hizo apenas hace unos días el conjunto de Santiago Solari ante Chivas, se presentaría sin figuras para este partido pero con la consigna de ganarlo para cerrar bien el festejo de su aniversario.

Por ahora el tema de la asistencia es reservado, se espera que en los siguientes días revelen la información para adquirir los boletos y más datos sobre lo que pasará ese día. Por si fuera poco tendrán un doble enfrentamiento ya que se verán las caras días previos en el Clásico Capitalino en el Azteca el 3 de octubre en donde si contarán con sus figuras.

La última vez que se enfrentaron fue en la jornada 17 del Guard1anes 2021 con triunfo para el América | Foto: Jam Media

En el caso de quienes ya habían adquirido sus boletos para el partido que se iba a jugar en marzo del año pasado tambien podrán utilizarlo para asegurar su lugar en el partido y premiarlos por esperar tanto tiempo, aunque tambien los que deseen que su dinero sea regresado podrán hacerlo siguiendo los pasos para un reembolso.

América en los últimos años no ha podido lograr un partido de más renombre para celebrar su aniversario, se manejó por un tiempo equipos de Europa pero no se ha consumado un acuerdo, el Sevilla estuvo cerca pero no se concretó. Todos los partidos han sido ante clubes de la misma Liga MX.