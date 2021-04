Liga MX: Anderson Santamaría atribuye a la unión la buena campaña del Atlas

Guadalajara, México.- El Atlas de Guadalajara ha tenido una buena campaña manteniéndose hasta el momento en zona de liguilla y el peruano Anderson Santamaría ha dicho cual ha sido uno de los motivos para los buenos resultados de los Rojinegros.

Anderson Santamaría destacó este martes la unión de la plantilla del Atlas y dijo que es la razón que mantiene al equipo en el camino hacia la liguilla del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Aquí no hay una estrella o una figura. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando se pierden los juegos hay una energía de querer jugar el siguiente partido para tener nuestra revancha, hace rato no veía un grupo tan alegre y trabajador”.

El zaguero, titular en el esquema del entrenador Diego Cocca, dijo que el cuerpo técnico puso a disposición de los jugadores a un especialista que los ayuda a mejorar la actitud y trabajar en el aspecto mental, lo que se ha visto reflejado en la cancha.

El peruano aseguró que no hay margen de error para el Atlas, que deberá ganar al menos seis de los nueve puntos en disputa en los próximos tres compromisos, para mantener la posibilidad de entrar a la liguilla.

Anderson Santamaría celebrando una anotación con Atlas/Jam Media

Lo peor sería confiarnos en que las cosas ya están. Si creemos que todo está solucionado por estar en el sexto lugar estamos muy equivocados, estos son los tres partidos más importantes que le quedan al Atlas, hace mucho rato no estábamos en una situación tan expectante para pasar a liguilla”, expresó.

El conjunto rojinegro visitará a Mazatlán FC el próximo viernes en la decimoquinta jornada del torneo Guard1anes Clausura 2020 de la Liga MX.

“Mazatlán es un equipo experimentado, tenemos que manejar los tiempos, guardar el cero. Sabemos que algún gol vamos a hacer y estamos con la mentalidad de ganar en Mazatlán, porque van a ser muy importantes esos tres puntos”, concluyó.

Atlas marcha en el sexto puesto en el Guard1anes 2021 con 21 puntos gracias a seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Pero los Rojinegros no solo están peleando por un lugar en la liguilla, sino que tienen como prioridad no terminar en el último lugar del cociente para evitar pagar una multa económica debido a que ya no hay descenso.