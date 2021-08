Liga MX: André-Pierre Gignac cumple 6 años en el futbol mexicano, estos son sus números

México.- Han pasado ya 6 años desde que Tigres apostó por un jugador europeo que aunque tenía cartel en el futbol internacional, generaba duda pues llegar a la Liga MX no era nada sencillo pues si no hay resultados de inmediato podría ser catalogado como un fracaso. Para suerte de André-Pierre Gignac y de Tigres eso no sucedió.

Un 9 de agosto de 2015 al número 10 de Tigres sería ocupado por el francés que llegó del Marsella del futbol de Francia. Su español ya era algo bueno desde sus primeros días pero conforme pasaba más tiempo en México se perfeccionó. Ese día debutó en la Liga MX en un partido ante las Chivas en el estadio Universitario, era un gran momento para él que lo firmó con gol.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde sus primeros minutos enfundado en la casaca de los Tigres demostró su gran nivel, no fue necesario la adaptación. Siempre respondió todas las plazas pero le costó en la Ciudad de México en sus primeros torneos cuando jugó ante América, Cruz Azul y Pumas. Han sido ya 6 años de grandes momentos de Gignac en la Liga MX, récords y hazañas interesantes.

Leer más: Jimena Sánchez encanta a los aficionados del PSG tras lucir el jersey rojiazul

Los números de André-Pierre Gignac son bastante interesantes, ya son 12 temporadas jugando para los felinos. Solo en su primer torneo, jugó en 15 partidos con más de mil minutos y anotó 11 goles lo que dejó impresionado a sus aficionados que no dudaron en darle más cariño que con el tiempo ha ido creciendo.

Primer festejo del francés en la Liga MX tras su gol ante Chivas en su debut | Foto: Jam Media

Actualmente el francés se ha convertido en el máximo anotador de los Tigres en Liga MX con 128 superando a Tomás Boy quien tenía la marca. Pero tambien tiene el récord de anotar 154 goles en todas la competencias con los felinos, (Copa MX, Concachampions, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, y más torneos).

Ligado a su gran tino para la portería rival lo ha llevado a ganar en 2 ocasiones el título de goleo. Uno en el Clausura 2016 (13) y en el Apertura 2018 (14). Asimismo sus palmarés con el cuadro felino en Liga MX son bastantes, Liga MX (4), Campeón de Campeones (3), Concachampions (1). Todo eso lo ha hecho un histórico.

Más números de Gignac

222 partidos en Liga MX (Y Liguilla)

15,908 minutos jugados en Liga MX

37 tarjetas amarillas

0 expulsiones

Y el número que más interesa a los aficionados de Tigres que es el 4, pues es el total de años que le restan de contrato. Estuvo por varios meses especulando su posible salida luego de que el equipo felino no renovada su contrato. Pero fue justo este 2021 cuando se concretó y el francés tiene seguro un lugar en la Liga MX hasta los 40 años de edad.

Issa Vegas sorprende con intensa rutina para el aumento de glúteo

Síguenos en