Liga MX: André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, defiende a Rogelio Funes Mori de críticas y rechaza jugar en la MLS, Monterrey o América

A pesar de la rivalidad deportiva, el delantero francés de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac se unió en defensa del atacante naturalizado de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, quien recientemente ha sido severamente criticado en las instalaciones de El Barrial por la afición por el mal desempeño en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“Me da tristeza por lo jugadores, por lo que están pasando, a veces tengo contacto con (Rogelio) Funes Mori y me duele que un goleador histórico, lo que ha dado, superó a (Humberto) ‘Chupete’ Suazo, que era un ‘marciano’ el señor, pero me está doliendo que le pegan tanto a Funes Mori, y no es para ser humilde, pero yo lo apoyo, le mandé mensaje de apoyo porque merece mucho más”, manifestó durante entrevista para el programa “La Última Palabra” de Fox Sports.

En días recientes, los aficionados de La Pandilla recriminaron al también seleccionado nacional con mantas en las instalaciones de Rayados.

Por otra parte, se le cuestionó a Gignac si está dispuesto a cambiar de opinión cuando llegue la hora de pensar en sus últimos años como futbolista, por lo que descartó jugar en la MLS, en Rayados o en las Águilas del América.

“Me saldré de México, no veo, fui muy fiel a mis colores en el inicio de mi carrera... fui muy fiel, soy así, soy un apasionado, me enamoro de mis colores, seguramente saldré de México”, aseguró.