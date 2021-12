Liga MX: André-Pierre Gignac estalla contra el doctor del protocolo de conmoción cerebral

León Guanajuato.- El temperamento y las emociones del juego de vuelta de la semifinal entre Club León y los Tigres de la UANL se manifestó desde el primer minuto de juego, donde un breve incidente de los jugadores de ambos equipos confirmó que la adrenalina supera los límites en el Nou Camp de la fiera.

Luego de acaecer el 1-1 en el juego tanto los Esmeraldas como los Universitarios no quisieron que las hostilidades de la confrontación se detuviera en ningún solo instante, empero en una jugada que si era necesario frenar las acciones del duelo al francés André-Pierre Gignac no le gustó en lo absoluto.

Su compañero de equipo, Juan José Sánchez Purata sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El árbitro central, César Arturo Ramos aplicó el protocolo de conmoción cerebral y permitió el ingreso del doctor Armando Ruiz, neurocirujano que revisó al zaguero tras el choque de cabezas.

El doctor efectuó un par de preguntas de rutina al fubolista de los felinos, al darse cuenta que se encontraba desorientado negó que volviera al terreno de juego, postura que molestó a Gignac quien se dedicó a gritarle al neurocirujano por casi dos minutos, aún cuando el resto del equipo de Tigres trató de tranquilizarlo.

Explicación del doctor Armando Ruíz

Twitter Juan Carlos Zamora

Pero la cosa no quedó ahí, pues al escucharse el silbatazo del entretiempo el galo volvió a buscar al señor Armando Ruiz para seguir externando su molestia, por no haberle permitido a Sánchez Purata regresar a su demarcación. Dicha situación no pasó a mayores pero no habló bien del francés, quien no recibió siquiera una tarjeta amarilla por su mala conducta.

El encuentro se mantiene igualado por 1-1 en el juego de vuelta de las semifinales. Con este marcador los regiomontanos sellarían su pase como primer finalista del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX. Ángel Mena abrió el marcador a los 8'. Diego Reyes empató a los 16'.

