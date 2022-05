Liga MX: André-Pierre Gignac manda claro mensaje en busca de la remontada ante Atlas

Nuevo León.- La esperanza es lo único que se pierde y así lo deja claro André-Pierre Gignac quien encontró en Michael Jordan la mejor motivación para hacer creer a la afición de Tigres y compañeros que aún están a tiempo para sacar la serie ante el Atlas que van abajo por 3 goles. A través de sus redes sociales el francés compartió una de las más icónicas frases del ex basquetbolista que ya ha tenido alguna respuesta de sus fans que confían en él.

Fue en sus publicaciones de Instagram en donde el número 10 compartió la mítica frase del 23 de los Chicago Bulls en donde asegura que buscarán el partido perfecto sin importar todo lo malo que se hizo en el pasado, sino con todo lo bueno que se puede lograr desde ese momento. "He perdido más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado a tomar el tiro ganador y falle. He fracaso una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito", se lee.

Acompañado de la frase, "Vamos por el partido perfecto" y es que Tigres no tiene de otra más que pensar en la perfección si busca pensar en una final. Tiene el marcado en contra con 3 goles a favor de los rojinegros, por lo que necesita hacer al menos 3 más para empatar el global y no permitir más goles del Atlas que aunque el gol de visita ya no es criterio de desempate, cada gol del rival aumentará la presión para los felinos.

Gignac se inspira en Jordan para buscar el triunfo el fin de semana | Foto: Captura

La afición de Tigres está más que convencida de que las cosas pueden tomar un rumbo totalmente diferente para este sábado, ya hay antecedentes en donde se sabe que Tigres vino de atrás y apelarán a ellos para pensar en poder llegar a la final. Ahora Tigres para superar a Atlas y llegar a la pelea por el título de la Liga MX es ganar 3-0 o cualquier otro marcador siempre y cuando el rival no anote. Los felinos bajo el mando de Miguel Herrera han llegado a semifinales en el torneo pasado eliminado por León.

Te recomendamos leer

Las acciones del partido se llevarán a cabo este sábado 21 de mayo desde la cancha del Universitario en punto de las 20:00 pm y podrá verse totalmente en vivo por TUDN.