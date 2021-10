Liga MX: André-Pierre Gignac responde a la afición que abucheó a Tigres ante Necaxa

Nuevo León.- Los aficionados de Tigres se han cansado de tener que vivir en altas y bajas cada que su equipo juega en la Liga MX y es que desde que Miguel Herrera tomó el mando de los felinos los resultados se han logrado de rebote y no por un gran juego. El colmo fue este domingo cuando Tigres no pudo vencer a Necaxa lo que provocó abucheos de su afición al terminar el partido.

Justo al silbatazo final y mientras los jugadores salían del campo en un mismo tono los aficionados de Tigres recriminaron las acciones de su equipo con un abucheo lo que desencadenó la molestia de uno de los referentes tanto de los felinos como de la Liga MX, André-Pierre Gignac les mandó un mensaje a todos esos que se atrevieron a desacreditar al equipo.

El francés una vez finalizado el juego publicó un mensaje en sus redes sociales en donde pedía firmemente que si no están con el equipo no estorben cuando este regrese a los triunfos pues quien es fiel no se baja del barco. Todo eso acompañado de una imagen de su tobillo del que sigue recuperándose desde el inicio de la Liga MX.

Leer más: Liga MX "prestará" a 44 jugadores para la fecha FIFA trple de octubre

"Los que se bajaron del barco, no se suban más, no habrá lugares, puros Tigres de verdad", fueron las palabras del máximo goleador de los felinos en la Liga MX. Sin embargo en redes sociales algunos fans del equipo felino han criticado que se refiera de esa manera a los que piden resultados, algunos más se burlan de su petición cuando no ha aportado nada en lo que va del torneo.

Este fue el mensaje de André-Pierre Gignac tras el juego de Tigres | Foto: Especial

Por ahora Gignac no ha hecho alguna declaración sobre lo sucedido. El francés ha no ha podido ser parte del equipo en casi toda la temporada de la Liga MX, su lesión le ha alejado mucho del campo, solo ha estado en 3 partidos como titular pero no ha sido de mucha ayuda para el equipo de Miguel Herrera pues no a marcado y tampoco está al 100%.

En los últimos días unas declaraciones de su entrenador fueron contundentes al dejar claro que Gignac no está listo y que no lo necesita por ahora ya que hay quienes pueden cumplir con su rol en el campo.

Tigres se quedó en el quinto puesto con 18 unidades solo detrás de Monterrey. Los felinos no han tenido una gran temporada sumando solo 4 victorias, 6 empates y 2 derrotas, números que no son del agrado de los aficionados.